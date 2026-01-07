Podcast
Finanzas

Impacta cuesta de enero a 6 de cada 10 mexicanos

Una encuesta de Research Land revela que 6 de cada 10 mexicanos atribuyen la presión económica de inicio de año a gastos en regalos y cenas de diciembre

  • 07
  • Enero
    2026

La cuesta de enero ya está impactando las finanzas de los mexicanos.

Y es que, de acuerdo con una encuesta reciente, en el país, 6 de cada 10 personas atribuyen la presión económica de inicio de año a los gastos realizados durante diciembre, particularmente en regalos y cenas de fin de año.

El ejercicio realizado por Research Land revela también que otras causas de la cuesta de enero son: no administrar adecuadamente el aguinaldo o bonos, con 19% de las menciones; no recibir esta prestación o haberla percibido en menor proporción que en años anteriores, citado por un 13%; así como las compras y ofertas de El Buen Fin, referido por un 8%. 

Así, el inicio de 2026 vuelve a confirmar que la cuesta de enero no es solo una percepción cultural, sino un fenómeno económico que impacta de forma directa en los hogares mexicanos. 

“Estos resultados reflejan una tensión estructural entre ingresos, hábitos y precios. La cuesta de enero ocurre en un momento en el que los hogares llegan a diciembre con márgenes financieros muy reducidos y enfrentan un arranque de año con precios que no regresan a niveles previos, especialmente en alimentos, transporte y servicios”, explicó Pablo Levy, director general de Research Land. 

El 41% comentó que la situación actual la atribuye a que gastó más de lo que debía; el 24% consideró que el aumento de precios por inflación fue el factor que más afectó su presupuesto al iniciar el año, mientras que el 19% reconoció que la presión provino de una combinación entre gasto excesivo y encarecimiento de productos, aunado a un 16% que dijo que ya tenía deudas desde antes de diciembre.


Comentarios

