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Finanzas

Wall Street cierra mixto ante caída de empresas tecnológicas

Seagate, una compañía especializada en discos duros, perdió 6.8% después de que su director ejecutivo indicara que tardarían en edificar nuevas fábricas

  • 18
  • Mayo
    2026

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto ante la caída de empresas tecnológicas.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.32% hasta 49,686 unidades
  • S&P 500: sube 0.07% hasta 7,403 unidades
  • Nasdaq: baja 0.51% hasta 26,090 unidades

Seagate, una compañía especializada en discos duros, perdió 6.8% después de que su director ejecutivo indicara en una conferencia de JPMorgan que construir nuevas fábricas "llevaría demasiado tiempo".

Según medios especializados, esta bajada provocó que el  fabricante de semiconductores Micron Technology retrocediera hasta 5.9%, así como Sandisk quien reportó una bajada del 5%.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

Por otro lado, el oro subió un 0.08%, hasta cotizar en los $4,565 dólares por onza; y la plata ganaba un 0.31%, hasta los $77.79 dólares. 

 

 

 

 


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