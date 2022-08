Inflación 'se mete a las maletas'; afectará vacaciones

De acuerdo con una encuesta reciente, un 49% de los mexicanos dice que no tiene dinero para salir en esta temporada.

La actual temporada de verano le saldrá “más cara” a los mexicanos, y prueba de ello es que el 80% considera que la inflación impactará el costo de sus vacaciones.

A través de una encuesta elaborada por OCCMundial se observa que el 39% de los entrevistados sí saldrá de paseo o irá a algún lugar fuera de casa, sin embargo hay otro 61% que no saldrá, es decir, descansará en casa.

El ejercicio además muestra que el 54% de los trabajadores mexicanos dijo que no tiene planes de tomar vacaciones laborales este verano.

Las razones por las que los mexicanos no saldrán de casa -a pesar de tener días de descanso- son: no tienen dinero para irse de vacaciones, lo cual fue dicho por un 49% de los encuestados, a que no es el momento dado sus intereses personales lo cual fue citado por un 40%, a que no les alcanza lo que tenían presupuestado para este tema, referido por un 19% a que no quieren invertir en las vacaciones por los altos precios, motivo que fue citado por un 14 por ciento.

De los trabajadores que sí toman vacaciones, el 72% tomará solo una parte proporcional de las vacaciones que le corresponden en el año, 23% sí descansará todo el periodo vacacional que le corresponde y el 5% tomará las vacaciones del año más las acumuladas de años anteriores.

“Al preguntarles si los altos niveles de inflación, junto con el incremento de precios, están afectando sus decisiones con respecto a sus vacaciones, el 79% de los encuestados respondió que sí y solamente un 21% dijo que no”, detalló la firma.

Sobre el tipo de servicios turísticos en los que ven mayor efecto de la inflación, los participantes en el sondeo consideraron que se presenta en alimentos y bebidas, dicho por un 68%, la gasolina con un 63%, hoteles con un 62% de las menciones y boletos de avión mencionado por un 49 por ciento.

Con respecto a la fuente de la inversión monetaria que realizarán para las vacaciones, 7 de cada 10 encuestados dijo que el dinero viene de ahorros que han hecho destinados a ese fin, un 24% echa mano del salario de la quincena o del mes, otro 24% de las tarjetas de crédito, un 11% también utiliza la prima vacacional, 9% pide prestado a familiares o amigos, 4% utilizará un crédito personal y 2% pedirá un préstamo bancario para poder usarlo en sus vacaciones.