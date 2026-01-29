IP afirma que llamada entre presidentes fortalecerá la inversión

La iniciativa privada afirmó que la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre comercio y seguridad representa la vía correcta para dar certidumbre a la inversión en México, al enviar una señal de estabilidad y diálogo en un momento clave para la economía.

Bajo este contexto, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), organismo que agrupa a miles de empresas de todos los tamaños en el país, señaló que la comunicación bilateral contribuye a fortalecer la confianza del sector empresarial.

“Mantener una comunicación franca y productiva con Estados Unidos es indispensable para asegurar reglas claras y predecibles que impulsen la economía mexicana”, afirmó.

Cabe recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y destino de más del 80% de las exportaciones nacionales, por lo que cualquier avance en materia de comercio y seguridad tiene un impacto directo en las cadenas de suministro, la inversión transfronteriza y el desempeño de las empresas mexicanas.

Además, de la Torre subrayó que los temas abordados en la llamada, como la frontera, el combate al narcotráfico y los asuntos comerciales, son prioritarios para la iniciativa privada, ya que influyen en el entorno de negocios y en la capacidad de las empresas para operar en un marco de certidumbre jurídica y seguridad.

Cabe mencionar que la llamada de esta mañana entre ambos mandatarios tuvo una duración aproximada de 40 minutos, en la que coincidieron en avanzar conjuntamente y dar seguimiento a estos asuntos estratégicos a través de sus respectivos equipos de trabajo.

