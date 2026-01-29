Podcast
Finanzas

Se incrementará la conectividad de Nuevo León con Madrid y París

La Secretaría de Turismo se prepara para el Mundial 2026, buscando atraer 350,000 visitantes y una derrama de $120 millones de dólares

  • 29
  • Enero
    2026

Nuevo León fortalecerá su conectividad con destinos turísticos internacionales con París y Madrid. 

Maricarmen Martínez Villarreal, titular de la Secretaría de Turismo, anunció que los vuelos comenzarán próximamente, impulsando la presencia del estado en el turismo global. 

Bajo este contexto, informó que las aerolíneas Aeroméxico e Iberia operarán las nuevas rutas internacionales. 

“Iberia tendrá dos vuelos Monterrey-Madrid y abrirá cinco más en su expansión, siendo Monterrey el único destino nacional. La ruta a París iniciará en abril (con Aeroméxico) y la de Madrid en junio”, informó en entrevista.

Destacó que el fortalecimiento de la conectividad aérea genera también un impulso económico relevante, con beneficios para hoteles, restaurantes y comercios locales. 

En el marco de la presentación del evento “Arriba la Tambora”, del Carnaval de Mazatlán 2026, la funcionaria resaltó la importancia de apoyar a otros estados y fomentar el turismo cultural. 

“Nuestro estado es tierra fértil para mandar turismo a otros lugares de México, y eventos como el Carnaval, con tanta cultura y tradición, merecen nuestro respaldo”, señaló. 

También subrayó las expectativas que se tienen para el Mundial de Futbol 2026. 

“Lo que esperamos: 350,000 visitantes y una derrama de $120 millones de dólares. Monterrey cuenta con grandes hoteles y una ciudad que vive la pasión del fútbol, lo que nos convierte en una sede atractiva para los visitantes”, añadió Martínez Villarreal tras participar en dicho evento.


