Nacional

Diputada de MC baleada perdió un ojo; legislador continúa grave

Ambos son reportados en estado grave, pero estables, debido a que sus heridas aún deben desinflamarse para dar un diagnóstico más completo

  • 29
  • Enero
    2026

Un día después que los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron víctimas de un ataque a balazos en Culiacán, Sinaloa, luego de salir del Congreso Local, el estado de salud de ambos es reportado como delicado.

Esta información fue compartida por el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, quien este jueves comentó que el diputado fue operado con éxito, mientras que la legisladora desafortunadamente perdió un ojo a causa del ataque.

“Ambos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. En el caso de Sergio Torres, su intervención quirúrgica fue exitosa, y ahorita está en un estado delicado, estable; y en el caso de nuestra compañera Elizabeth, ha estado consciente, fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo”, declaró el excandidato presidencial.

Sería hasta este viernes que se dé una nueva actualización sobre la salud del diputado Torres, pues todavía se debe esperar a que reduzca la inflamación de sus heridas, por lo que permanece bajo observación permanente.

Encuentran cabeza humana con mensaje en Culiacán

Por su parte, la legisladora también se encuentra con observación continua, pese a que logró ponerse de pie y dar algunos pasos, aun con lesiones cerebrales y la desafortunada pérdida de su ojo.

Finalmente, Álvarez Máynez exigió que se atienda la falta de seguridad en esta zona del país, la cual ha sido un punto en el que el crimen organizado ha tomado mucha fuerza durante los últimos años.

“Nos corresponde situar este problema en el contexto de la exposición que vivimos en el estado mexicano, de la crisis de pobreza de la ciudad y reforzando nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación”, acotó.

¿Qué le pasó a los diputados de MC?

Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados a balazos después de salir del Congreso Local este miércoles por posibles miembros del crimen organizado, dejando a ambos y sus colaboradores con lesiones graves.


