Destacan depas de NL entre los más caros de Latinoamérica

Los depas en Nuevo León destacan entre los más caros de Latinoamérica.

Y es que, de acuerdo con un análisis reciente, a un precio de $2,787 dólares por metro cuadrado (m2) se posicionan como los terceros más costosos de dicha región.

Los que encabezan el ranking son los de Montevideo, Uruguay, con un valor de $3,209 dólares el metro cuadrado.

En segundo sitio se encuentra Ciudad de México, con un precio de $2,909 dólares por m², según datos del Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Posteriormente, en cuarto lugar se encuentran los departamentos de Guadalajara, que reportan un precio de $2,717 dólares por metro cuadrado, lo que significa que las tres principales ciudades del país destacan en la parte alta del ranking.

Expertos consultados por El Horizonte refieren que estos precios se ven influenciados por tres factores principales: un dólar débil, la inflación y las amenidades que se ofrecen en cada país.

“Generalmente, los condominios o los departamentos eran un poco más caros en São Paulo o en alguna de las ciudades de Brasil, pero ahora, con eso de que el dólar se está depreciando, nuestros inmuebles están subiendo demasiado. En este caso, los departamentos están subiendo de valor; lo estamos haciendo caro en México porque el dólar se está depreciando y el peso se está fortaleciendo".

"Ese es un reflejo de que tengamos los precios en condominios más altos en América Latina, y al depreciarse el dólar, los inmuebles que tenemos en México”, explicó Jorge Paredes, director general de Realty Experts.

Agregó que, en el caso de Nuevo León, influye mucho el tipo de amenidades que se ofrecen y a lo cual ya están acostumbrados los consumidores.

“El mercado es muy competitivo y cada vez ofrecen más amenidades, entonces puede ser que las amenidades que ofrezcan, por ejemplo, en Uruguay, Brasil o Chile, sean diferentes a las que ofrecemos en nuestro mercado. Esto hace que nuestro producto por metro cuadrado sea más elevado, además del tema de la inflación en los últimos años, que es un factor que juega un papel muy importante”, añadió Paredes.

Por su parte, Ricardo Cantú, director de consultoría y valuación de Colliers-Norte de México, coincidió en que esto puede ser porque se trata de departamentos con “muy buenos acabados, grandes y buenas amenidades”.

En el listado también destacan Buenos Aires, Argentina, con un precio de $2,622 dólares por metro cuadrado, así como San Pablo y Río de Janeiro en Brasil con $2,578 y $2,440 dólares por metro cuadrado, respectivamente.

Otras ciudades que se mencionan en este análisis son Lima, Perú, con $2,243 dólares por metro cuadrado, y Panamá con un precio de $1,881 dólares por metro cuadrado.

El estudio también reveló que el precio del metro cuadrado en las ciudades analizadas aumentó 4.5% entre marzo y septiembre de 2025.

¿Dónde están los departamentos más caros de Latinoamérica?

(Precio por metro cuadrado en dólares, septiembre 2025)

Montevideo: $3,209 Ciudad de México: $2,909 Nuevo León: $2,787 Guadalajara: $2,717 Buenos Aires: $2,622 São Paulo: $2,578 Río de Janeiro: $2,440 Lima: $2,243 Ciudad de Panamá: $1,881 Córdoba: $1,750 Rosario: $1,733 Quito: $1,200

Fuente: Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella

