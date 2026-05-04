Lidera Monterrey alza en precio de la vivienda rumbo al Mundial

La llegada de más empresas, el dinamismo y la celebración del Mundial en México no solo han impactado el precio de rentas en las ciudades sede como Monterrey, sino que también han elevado los costos en el mercado de compraventa de vivienda en el arranque de este año.

De acuerdo con expertos, prueba de ello es que los precios arrancaron el año por encima de los $50,000 pesos por metro cuadrado en las tres ciudades analizadas y sedes de este evento deportivo: Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

En un análisis se observa que la ciudad que ofrece los precios más altos en la venta de vivienda es Monterrey, Nuevo León.

Cifras de la firma Inmuebles24 refieren que, al revisar los precios de vivienda de 65 metros cuadrados y de hasta 100 metros cuadrados, la entidad es la que ofrece los más altos al superar los $70,000 pesos por metro cuadrado.

En segundo lugar se encuentra Guadalajara, que presenta un costo promedio de $60,329 pesos por metro cuadrado en departamentos de 65 metros cuadrados y de $56,345 pesos por m² en propiedades de 100 metros cuadrados.

En el reporte además se muestra que la Ciudad de México muestra un costo de $54,188 pesos por metro cuadrado en viviendas de 65 metros cuadrados, y de $47,343 en unidades de casi el doble de tamaño, es decir, de 100 metros cuadrados.

“Lo que observamos es que Monterrey supera los $70,000 pesos por costo de metro cuadrado en viviendas tanto de 65 como de 100 metros cuadrados. Inmuebles24 es una plataforma que reúne la mayor oferta de propiedades residenciales y comerciales online para satisfacer las necesidades de cualquier persona que busque alquilar, comprar o vender un inmueble”, destacó Julio César Mendoza, gerente comercial de la firma.

En específico, la firma explicó que los precios de venta corresponden a un departamento medio con dos recámaras, referencia que permite comparar el comportamiento del mercado en las tres sedes del Mundial 2026.

Añadió que esto ocurre en un contexto en donde la expectativa de llegada de visitantes pone al mercado inmobiliario en los ojos del mundo.

Basta señalar que las estimaciones del gobierno federal son que el evento deportivo atraerá más de 5 millones de visitantes, debido a que el país albergará 13 partidos del evento deportivo.

Este flujo presiona la oferta disponible de vivienda, especialmente en ubicaciones cercanas a zonas estratégicas, donde la demanda temporal tiende a concentrarse durante eventos de gran escala como el Mundial.

Sin embargo, los expertos reconocen que la demanda de espacios en renta será mayor a la de venta.

“El mercado está inclinado hacia la renta; no solo lidera en intención de búsqueda, sino también en dinamismo operativo y velocidad de absorción”, señaló Alejandro Cáceres, Key Account Manager de Inmuebles24 en una conferencia de prensa reciente.

Los renteros harán su agosto

El Mundial representa una oportunidad de negocio para quien tiene un Airbnb en la entidad, ya que, ante la cercanía del evento, las rentas se están disparando hasta un 400 por ciento.

Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, pues los expertos señalan que para quienes viven en casas o departamentos en renta, este aumento podría traducirse en presiones al alza en los precios de alquiler, con el riesgo de que estos se mantengan de forma permanente en lo que usted paga actualmente.

De acuerdo con un análisis realizado por El Horizonte, que compara precios de alojamiento en distintos puntos durante los meses de abril y junio de 2026, en departamentos cercanos al estadio, una estancia de tres noches para cinco personas pasó de $5,272 pesos en abril a $25,590 pesos en junio, es decir, un alza del 385 por ciento.

Además, en propiedades dentro de la zona Centro se identificaron incrementos cercanos al 200 por ciento.

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