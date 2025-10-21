Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares

Nuevo León se fortalece como destino número uno en atracción de inversión extranjera, al lograr la cifra histórica de $110,000 millones de dólares en lo que va del gobierno actual.

Este monto se alcanzó luego de que el gobernador del estado, Samuel García, anunció que luego de una serie de operaciones financieras encabezadas por los grupos Xignux y GE Vernova, el cual adquirió parte de las acciones del Grupo Prolec GE, por un total de $5,200 millones de dólares.

Este plan implementado por GE Vernova es parte de una operación estratégica que fortalece la capacidad de electrificación en América del Norte.

“Seguimos en tiempo y forma y en primer lugar en todo; quiero felicitar al Grupo Xignux, un conglomerado industrial muy importante en Nuevo León, por la transacción oficial del día de hoy, donde venden acciones por $5,200 millones de dólares; es la venta más grande de un grupo privado, entiendo que en el país”, destacó el mandatario estatal.

Con ello, agregó, “estamos recibiendo $5,200 millones de dólares de GE Vernova, a quienes doy la bienvenida a Nuevo León; con esto se reafirma la confianza internacional en Nuevo León y todo esto va a ayudar a mejorar la electrificación del estado de Nuevo León, por eso hoy quiero agradecerles que con esta coinversión de Prolec GE, vamos a llegar a $110,000 millones de dólares, lo que es un récord de récords de inversión extranjera aquí en Nuevo León”.

En ese sentido, reiteró que gracias a inversiones como esta, Nuevo León es primer lugar en todo y rompe récords en inversión extranjera directa en tan solo cuatro años, consolidándose como el motor industrial de México y el mejor estado para invertir.

Con este acuerdo, GE Vernova adquirirá el 50% restante de la coinversión de Prolec GE, una compañía que ambas empresas construyeron juntas como socios estratégicos durante más de tres décadas.

