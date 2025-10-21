Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Finanzas

Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares

Se anunció que GE Vernova comprará el 50% restante de Prolec GE a la regiomontana Xignux por más de $5,000 mdd para fortalecer su presencia en América del Norte

  • 21
  • Octubre
    2025

Nuevo León se fortalece como destino número uno en atracción de inversión extranjera, al lograr la cifra histórica de $110,000 millones de dólares en lo que va del gobierno actual.

Este monto se alcanzó luego de que el gobernador del estado, Samuel García, anunció que luego de una serie de operaciones financieras encabezadas por los grupos Xignux y GE Vernova, el cual adquirió parte de las acciones del Grupo Prolec GE, por un total de $5,200 millones de dólares.

Este plan implementado por GE Vernova es parte de una operación estratégica que fortalece la capacidad de electrificación en América del Norte.

“Seguimos en tiempo y forma y en primer lugar en todo; quiero felicitar al Grupo Xignux, un conglomerado industrial muy importante en Nuevo León, por la transacción oficial del día de hoy, donde venden acciones por $5,200 millones de dólares; es la venta más grande de un grupo privado, entiendo que en el país”, destacó el mandatario estatal.

Con ello, agregó, “estamos recibiendo $5,200 millones de dólares de GE Vernova, a quienes doy la bienvenida a Nuevo León; con esto se reafirma la confianza internacional en Nuevo León y todo esto va a ayudar a mejorar la electrificación del estado de Nuevo León, por eso hoy quiero agradecerles que con esta coinversión de Prolec GE, vamos a llegar a $110,000 millones de dólares, lo que es un récord de récords de inversión extranjera aquí en Nuevo León”.

En ese sentido, reiteró que gracias a inversiones como esta, Nuevo León es primer lugar en todo y rompe récords en inversión extranjera directa en tan solo cuatro años, consolidándose como el motor industrial de México y el mejor estado para invertir.

Con este acuerdo, GE Vernova adquirirá el 50% restante de la coinversión de Prolec GE, una compañía que ambas empresas construyeron juntas como socios estratégicos durante más de tres décadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gusano_nl_montemorelos_sabinas_hidalgo_af64f7bfed
Declaran inactivos casos de gusano barrenador en NL
samuel_inaugura_universitario_96d4d5f799
Inaugura Samuel García Congreso Nacional Universitario
EH_UNA_FOTO_66_d4a19ce27a
Localizan con vida a Sylvia Marcela desaparecida en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×