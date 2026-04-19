A una semana de la caída de Magnicharters, continúan los estragos

A una semana de la cancelación masiva de vuelos programados por Magnicharters, las víctimas siguen aumentando.

A través de redes sociales, múltiples agencias de viajes reportaron consecuencias sobre esta desaparición repentina de la aerolínea turística. Tal es el caso de "Viajes Lukaz", quienes afirmaron que su imagen se encuentra dañada por las decisiones tomadas por dicha compañía, debido a que afectaron la confianza brindada por decenas de clientes.

"Somos agencias de viajes que durante años hemos trabajado con responsabilidad, construyendo confianza con cada cliente… y hoy estamos enfrentando una situación que nos está rebasando."

Afirman que miles de reservas se encuentran liquidadas, cuyos fondos se encuentran en manos de Grupo Aéreo Monterrey, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para iniciar con los procesos legales.

Tan solo hace unos días se dio a conocer que la aerolínea regiomontana operaba con un certificado vencido desde el año 2024, un requisito indispensable para prestar sus servicios.

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Debido a múltiples factores como la falta de un plan para atender los hallazgos financieros o la renovación definitiva de un título de concesión, la aerolínea turística podría ponerse en riesgo.

Esto surgió el pasado 11 de abril, cuando personal del Aeropuerto Internacional de Cancún dio a conocer la suspensión de operaciones en Quintana Roo.

Sin embargo, horas más tarde la propia aerolínea emitió un comunicado en donde daba a conocer la cancelación de los vuelos por problemas logísticos, por lo que los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán realizarse.

Ante ello, el plan de acción propuesto por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) junto con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se enfocó en brindarle atención a los pasajeros afectados.

Al día siguiente, el titular de la Profeco, César Iván Escalante, destacó el trabajo conjunto y dio a conocer que se daría una visita física a las instalaciones registradas por la aerolínea para que el personal respondiera a los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana.

Sin embargo, algunas de estas instalaciones se encontraban sin operaciones. Así fue como decenas de afectados vivieron este momento de incertidumbre.

Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos

Las oficinas de la aerolínea Magnicharters, en Monterrey, están cerradas, sin nadie que dé la cara u ofrezca respuestas por todos los vuelos cancelados.

Decenas de afectados por la pausa en las operaciones acudieron la mañana del lunes a las instalaciones y las encontraron abandonadas, sin un solo empleado.

Aquí te presentamos la nota completa: Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos

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