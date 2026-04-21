Participación de Magnicharters en el mercado cae a 0.10%

Magnicharters perdió peso en el tráfico aéreo nacional al registrar no solo una caída de más del 53% en su número de pasajeros en los últimos cinco años, sino también en su participación de mercado, al alcanzar apenas un 0.10 por ciento.

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la aerolínea pasó de movilizar 422,894 pasajeros en 2021, dentro de un mercado nacional de 44.3 millones, a una participación cada vez menor frente al dinamismo del sector.

En ese contexto, mientras el tráfico total creció a 57.1 millones en 2022 y alcanzó 63.6 millones en 2023, Magnicharters redujo su volumen de pasajeros de 361,815 en 2022 a 280,066 en 2023, acentuando su pérdida de participación relativa en el mercado a niveles de 0.44 por ciento.

Esta tendencia se mantuvo hacia 2025, cuando la compañía movilizó 208,583 pasajeros, frente a un total de 63.5 millones, confirmando su rezago frente al crecimiento del mercado aéreo nacional y cerrando con una participación de 0.33 por ciento.

En consecuencia, el desplome en su presencia dentro del mercado no responde a una caída en la demanda aérea, sino a factores propios de la empresa, que fue cediendo terreno en un sector en expansión, indicaron analistas del sector.

Este deterioro ocurre en un contexto crítico para la aerolínea, que actualmente se encuentra fuera de operaciones tras un anuncio realizado el pasado 11 de abril, en el que informó la suspensión de vuelos por dos semanas.

De acuerdo con reportes previos, incluso se advirtió sobre la posibilidad de que la empresa pierda su concesión y que incluso operaba con certificado vencido desde 2024.

Cabe mencionar que días antes de cesar operaciones, Magnicharters aún promocionaba vuelos de manera activa, además de que se reveló que operaba con un certificado vencido.

Más de 2,000 pasajeros afectados

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actualizó este lunes que ya son 34 vuelos cancelados por la aerolínea turística Magnicharters.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular César Iván Escalante detalló que hasta este domingo a las 18:00 horas se tuvo más de 30 vuelos cancelados.

"Tenemos 34 vuelos cancelados. De estos 34 vuelos cancelados, nosotros tenemos el cálculo de unas 2,000 personas, pasajeros, pasajeras afectados. Se han proporcionado 503 asesorías en los módulos que tenemos en los aeropuertos."

El titular afirmó que se obtuvieron un total de 239 llamadas al número del consumidor y 75 quejas a través del correo electrónico.

"De todo este número ya se erradicaron 109 quejas, que son las que cumplen con todos los requisitos, y ya iniciamos con los procedimientos."

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