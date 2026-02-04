EUA e Irán sostendrán conversaciones nucleares el viernes en Omán

Irán confirmó que el viernes sostendrá conversaciones nucleares con Estados Unidos en Mascate, Omán, en un contexto marcado por amenazas de acción militar por parte de Washington y un notable despliegue naval en aguas cercanas al golfo Pérsico.

El anuncio fue hecho por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, quien precisó en redes sociales que el encuentro está previsto para las 10:00 horas locales.

Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday.



I'm grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026

Diálogo en medio de advertencias

Las negociaciones se producen tras días de incertidumbre sobre si ambas partes volverían a sentarse a la mesa y luego de versiones que apuntaban a una posible cumbre regional en Estambul.

El diálogo también llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que podría ordenar una intervención militar si no se alcanza un acuerdo que limite el programa nuclear iraní.

Estas advertencias han ido acompañadas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate, integrado por tres destructores lanzamisiles, así como del envío de miles de soldados adicionales a la región.

Exigencias y líneas rojas

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que cualquier pacto debe incluir restricciones al programa de misiles balísticos de Irán y a su respaldo a grupos armados en Medio Oriente, como Hezbolá, condiciones que Teherán ha rechazado de forma reiterada.

Cabe recordar que Irán y Estados Unidos ya habían sostenido rondas de diálogo en Mascate el año pasado, con Omán como mediador, pero estas se interrumpieron tras el estallido del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025, en el que fuerzas estadounidenses participaron en ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

Después de ese episodio, Teherán se negó durante meses a negociar con Trump, quien en 2018 abandonó el acuerdo nuclear firmado en 2015 y restableció sanciones económicas contra la República Islámica.

