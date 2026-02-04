Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
iran_eua_reunion_viernes_nuclear_d2922ee6d0
Internacional

EUA e Irán sostendrán conversaciones nucleares el viernes en Omán

Teherán confirmó que negociará con Washington este viernes en Omán mientras crece la presión militar estadounidense en la región

  • 04
  • Febrero
    2026

Irán confirmó que el viernes sostendrá conversaciones nucleares con Estados Unidos en Mascate, Omán, en un contexto marcado por amenazas de acción militar por parte de Washington y un notable despliegue naval en aguas cercanas al golfo Pérsico.

El anuncio fue hecho por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, quien precisó en redes sociales que el encuentro está previsto para las 10:00 horas locales.

Diálogo en medio de advertencias

Las negociaciones se producen tras días de incertidumbre sobre si ambas partes volverían a sentarse a la mesa y luego de versiones que apuntaban a una posible cumbre regional en Estambul.

El diálogo también llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que podría ordenar una intervención militar si no se alcanza un acuerdo que limite el programa nuclear iraní.

Estas advertencias han ido acompañadas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate, integrado por tres destructores lanzamisiles, así como del envío de miles de soldados adicionales a la región.

Exigencias y líneas rojas

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que cualquier pacto debe incluir restricciones al programa de misiles balísticos de Irán y a su respaldo a grupos armados en Medio Oriente, como Hezbolá, condiciones que Teherán ha rechazado de forma reiterada.

Cabe recordar que Irán y Estados Unidos ya habían sostenido rondas de diálogo en Mascate el año pasado, con Omán como mediador, pero estas se interrumpieron tras el estallido del conflicto entre Irán e Israel en junio de 2025, en el que fuerzas estadounidenses participaron en ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

Después de ese episodio, Teherán se negó durante meses a negociar con Trump, quien en 2018 abandonó el acuerdo nuclear firmado en 2015 y restableció sanciones económicas contra la República Islámica.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_7304_a60fbd7c9f
Proyecta Coahuila operación de polos económicos federales
casa_blanca_estados_unidos_cuba_negocian_44e1c42f49
Casa Blanca insiste en que EUA y Cuba están 'negociando'
diaz_canel_comparecencia_cuba_0f833e5efe
Cuba abierta a diálogo con EUA; agradece apoyo de Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037018877125_1e195ed37d
Drake Maye atribuye su éxito con Patriots a su familia deportiva
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_94ed8aea06
Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×