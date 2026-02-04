Respetará el Ejecutivo la decisión que se tome sobre presupuesto

Tras los últimos pronunciamientos sobre el tema presupuestal, el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, aseguró que el Poder Ejecutivo respetará cualquier decisión que tomen los diputados, pero pidió que vean por el bien de Nuevo León.

A través de un comunicado, el funcionario indicó que ellos seguirán trabajando en crear un diálogo para llegar a consensos y que aceptarán lo que se decida.

“Respetamos las decisiones que tomen los legisladores; lo que sí considero es que hay que ver por el bien de Nuevo León, y eso es lo que yo les pediría: que cualquier decisión que tomen sea para mejorar el estado.

“Nuestra opinión es que se va a respetar lo que decidan; sin embargo, nuestro trabajo es buscar que Nuevo León tenga siempre un mejor escenario y buscar que siga siendo punta de lanza”, dijo Miguel Flores.

Fue este miércoles que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, visitó Nuevo León y dijo que para aprobar un presupuesto debe ser sin deuda, no incrementar ni crear nuevos impuestos, la aprobación de una pensión universal para personas con discapacidad, revertir el aumento a las tarifas del transporte público para que el pasaje regrese a 12 pesos, que la repartición de los recursos sea equitativa para los municipios sin importar el partido que gobierne y reducir el gasto gubernamental, sobre todo en temas de publicidad.

Ante esto, los diputados del PRI, PAN y PRD dijeron que coinciden en todos los puntos con Morena y comenzarán a afinar los detalles para que pueda haber un presupuesto desde este jueves 5 de febrero, pues ya se convocó a la Comisión de Presupuesto para comenzar a trabajar.

