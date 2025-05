México no se encuentra en recesión económica: Hacienda

Durante el foro “Impulsando la competitividad de América del Norte”, altos funcionarios del gobierno federal descartaron que México se encuentre en recesión, pese al panorama global desafiante y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Rodrigo Mariscal Paredes, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que los indicadores actuales no cumplen con los criterios técnicos para declarar una recesión, como la profundidad, duración y generalización de una caída económica.

“Todavía es muy aventurado decir que, con los datos observados ahora, estamos actualmente en una recesión”, señaló Mariscal.

Según el funcionario, sectores como el de servicios continúan creciendo, y el mercado laboral muestra aumentos en salarios y tasas de ahorro, lo que da resiliencia a los hogares mexicanos.

