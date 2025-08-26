México también 'gana' con el turismo deportivo

El turismo deportivo también le está dejando buenos números al país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, que, de acuerdo a estimaciones del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), generará una derrama económica de $472.5 millones de pesos.

“Con esta estrategia estamos llevando a México a competir en la gran liga del turismo deportivo, proyectando una imagen de país moderno, activo e inclusivo”, destacó la titular de la dependencia.

Destacó que la estrategia diseñada para consolidar al país como un destino líder a nivel mundial y hacer del deporte un generador de prosperidad compartida y bienestar social, comprende eventos deportivos que detonan desarrollo económico, inclusión y orgullo comunitario.

Precisó que, hasta el tercer trimestre del año, se han gestionado 42 eventos en 16 disciplinas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, los mismos que han tenido una participación estimada de 73,282 asistentes, generando beneficios sociales y económicos mediante el desarrollo de 100 eventos turístico-deportivos.

“El turismo deportivo es hoy uno de los segmentos con mayor crecimiento a nivel global, representando el 10% del gasto turístico mundial. México cuenta con las condiciones naturales, culturales y de infraestructura para convertirse en un referente internacional”, mencionó.

Por otra parte, la secretaria de Turismo informó que, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, se busca consolidar el 2026 como el Año del Turismo Deportivo en México.

Para ello se impulsa una agenda nacional de eventos deportivos de alto impacto, acompañada de campañas de promoción internacional que posicionen al país como destino líder y proyecten su imagen en mercados estratégicos.

También se desarrollarán instalaciones deportivas de clase mundial y se promoverá la participación en plataformas globales para atraer inversiones, eventos internacionales y alianzas estratégicas que fortalezcan la oferta turística.

Comentarios