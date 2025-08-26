Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_25_at_11_52_13_PM_b69415f8d8
Finanzas

México también 'gana' con el turismo deportivo

Con 100 eventos gestionados y más de 73 mil asistentes, México busca consolidarse como líder global en turismo deportivo rumbo al 2026

  • 26
  • Agosto
    2025

El turismo deportivo también le está dejando buenos números al país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, que, de acuerdo a estimaciones del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), generará una derrama económica de $472.5 millones de pesos.

“Con esta estrategia estamos llevando a México a competir en la gran liga del turismo deportivo, proyectando una imagen de país moderno, activo e inclusivo”, destacó la titular de la dependencia.

Destacó que la estrategia diseñada para consolidar al país como un destino líder a nivel mundial y hacer del deporte un generador de prosperidad compartida y bienestar social, comprende eventos deportivos que detonan desarrollo económico, inclusión y orgullo comunitario.

Precisó que, hasta el tercer trimestre del año, se han gestionado 42 eventos en 16 disciplinas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, los mismos que han tenido una participación estimada de 73,282 asistentes, generando beneficios sociales y económicos mediante el desarrollo de 100 eventos turístico-deportivos.

“El turismo deportivo es hoy uno de los segmentos con mayor crecimiento a nivel global, representando el 10% del gasto turístico mundial. México cuenta con las condiciones naturales, culturales y de infraestructura para convertirse en un referente internacional”, mencionó.

Por otra parte, la secretaria de Turismo informó que, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, se busca consolidar el 2026 como el Año del Turismo Deportivo en México. 

Para ello se impulsa una agenda nacional de eventos deportivos de alto impacto, acompañada de campañas de promoción internacional que posicionen al país como destino líder y proyecten su imagen en mercados estratégicos.

También se desarrollarán instalaciones deportivas de clase mundial y se promoverá la participación en plataformas globales para atraer inversiones, eventos internacionales y alianzas estratégicas que fortalezcan la oferta turística.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Visitara_Samuel_la_mananera_de_Sheinbaum_en_cara_al_Mundial_7e6cedf2ca
Visitará Samuel la mañanera de Sheinbaum de cara al Mundial
nota_finanzas_gasolina_2bd3a0344d
Continua precio regular de gasolina a $23.57 pesos por litro
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_256387e900
Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches
AP_25238507538615_3ec5494f83
Guardia Costera de EUA incauta 34 toneladas de droga en el Caribe
Jungkook_b2ab385a61
Hacker roba identidad de Jungkook de BTS para vender acciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×