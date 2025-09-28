Nobel de Economía califica de 'desastre' los aranceles de Trump

El economista estadounidense y premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, calificó este domingo los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump como “un desastre” y expresó su decepción por la actitud de Europa, que considera se ha “rendido” en las negociaciones con Estados Unidos.

En una rueda de prensa previa a su investidura como doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, España, Stiglitz advirtió que ceder frente a estas políticas supondría “dejar de lado la soberanía de Europa”.

El Nobel de Economía criticó las políticas comerciales y fiscales de Trump, señalando que han generado caos económico, debilitado el estado de derecho y socavado la propiedad intelectual. Según Stiglitz, estas decisiones representan un “giro de 180 grados” respecto a la tradición económica estadounidense, con medidas antiglobalización, rebajas fiscales a los más ricos y un relajamiento de la supervisión institucional que han provocado inestabilidad dentro y fuera del país.

“Se ha socavado la propiedad intelectual, fundamental para mercados equilibrados, y se ha llevado a una especie de bazar en el que todo vale”, subrayó.

Stiglitz también alertó sobre los efectos de los ataques del “trumpismo” a la ciencia y las universidades, que, según él, “van a herir el progreso y a los individuos”. Destacó que muchos estudiantes en Estados Unidos temen ser deportados por expresar opiniones críticas y evitan regresar a sus países de origen durante las vacaciones.

“Quienes han vivido el autoritarismo, como España, saben lo que significa. En Estados Unidos nunca se ha vivido una dictadura, y ahora estamos viendo qué ocurre si el sistema falla”, señaló, enfatizando que las universidades deben defender los valores democráticos ante estas presiones.

Durante su intervención, Stiglitz elogió también al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su liderazgo en el evento internacional ‘Democracia para siempre’, celebrado recientemente en Nueva York.

Procedente de una familia judía, el economista se refirió a la situación en Gaza, calificándola de “genocidio, tanto en el plano humano como en el académico”. Criticó los intentos de silenciar el debate en universidades y foros públicos y recordó las palabras de Sánchez en la Universidad de Columbia, donde afirmó que criticar a Israel no constituye antisemitismo.

“Llevo 25 años trabajando en Columbia. Hemos luchado contra la discriminación, y ha sido Trump quien ha instrumentalizado el antisemitismo para atacar a las universidades y a los valores que defendemos”, concluyó.

