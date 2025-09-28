Cerrar X
AP_25269739070463_47017b7726
Finanzas

Nobel de Economía califica de 'desastre' los aranceles de Trump

El economista estadounidense, Joseph E. Stiglitz, calificó este domingo los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump como 'un desastre'

  • 28
  • Septiembre
    2025

El economista estadounidense y premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, calificó este domingo los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump como “un desastre” y expresó su decepción por la actitud de Europa, que considera se ha “rendido” en las negociaciones con Estados Unidos.

En una rueda de prensa previa a su investidura como doctor ‘honoris causa’ por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, España, Stiglitz advirtió que ceder frente a estas políticas supondría “dejar de lado la soberanía de Europa”.

El Nobel de Economía criticó las políticas comerciales y fiscales de Trump, señalando que han generado caos económico, debilitado el estado de derecho y socavado la propiedad intelectual. Según Stiglitz, estas decisiones representan un “giro de 180 grados” respecto a la tradición económica estadounidense, con medidas antiglobalización, rebajas fiscales a los más ricos y un relajamiento de la supervisión institucional que han provocado inestabilidad dentro y fuera del país.

“Se ha socavado la propiedad intelectual, fundamental para mercados equilibrados, y se ha llevado a una especie de bazar en el que todo vale”, subrayó.

Stiglitz también alertó sobre los efectos de los ataques del “trumpismo” a la ciencia y las universidades, que, según él, “van a herir el progreso y a los individuos”. Destacó que muchos estudiantes en Estados Unidos temen ser deportados por expresar opiniones críticas y evitan regresar a sus países de origen durante las vacaciones.

“Quienes han vivido el autoritarismo, como España, saben lo que significa. En Estados Unidos nunca se ha vivido una dictadura, y ahora estamos viendo qué ocurre si el sistema falla”, señaló, enfatizando que las universidades deben defender los valores democráticos ante estas presiones.

Durante su intervención, Stiglitz elogió también al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su liderazgo en el evento internacional ‘Democracia para siempre’, celebrado recientemente en Nueva York.

Procedente de una familia judía, el economista se refirió a la situación en Gaza, calificándola de “genocidio, tanto en el plano humano como en el académico”. Criticó los intentos de silenciar el debate en universidades y foros públicos y recordó las palabras de Sánchez en la Universidad de Columbia, donde afirmó que criticar a Israel no constituye antisemitismo.

“Llevo 25 años trabajando en Columbia. Hemos luchado contra la discriminación, y ha sido Trump quien ha instrumentalizado el antisemitismo para atacar a las universidades y a los valores que defendemos”, concluyó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_carne_16bd98d284
Alertan productores: restricción a ganado amenaza abasto de carne
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
finanzas_medicinas_11be85fc9e
Farmacéuticas bajan precios en EUA por aranceles
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_26_at_6_05_45_PM_c3c78f7c01
Rinden homenaje a donadores de órganos en Christus Muguerza
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
finanzas_carne_16bd98d284
Alertan productores: restricción a ganado amenaza abasto de carne
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×