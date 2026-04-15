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Finanzas

Tumba guerra en Medio Oriente ventas de marcas de lujo

Este conflicto evidencia la vulnerabilidad de una industria que depende en gran medida del turismo y del gasto internacional

  • 15
  • Abril
    2026

La guerra en Medio Oriente no solo ha impactado al petróleo o a los mercados financieros, también está golpeando directamente a la industria del lujo, que comienza a resentir una caída en ventas en uno de sus mercados clave: el Golfo.

El conflicto, que ya suma varias semanas, ha reducido el turismo y el consumo en ciudades como Dubái y Abu Dabi, afectando el desempeño de firmas globales que dependen de estos destinos para sostener su crecimiento.

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De acuerdo con Reuters, el cierre parcial de aeropuertos, la cancelación de vuelos y la menor afluencia de viajeros han debilitado el comercio en tiendas libres de impuestos, uno de los canales más rentables para las marcas de alta gama.

Este segmento, valuado en unos $74,000 millones de dólares, ha visto una contracción relevante ante la caída del tráfico aéreo y el menor gasto de los consumidores.

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El impacto ya se refleja en los resultados de gigantes del sector

LVMH (Louis Vuitton) reportó una caída de al menos 1% en sus ventas globales, afectadas por la menor demanda en la región, mientras que su división de retail de viajes restó dos puntos porcentuales al crecimiento del grupo.

Otras compañías como Kering o firmas de belleza también han advertido descensos en sus ingresos vinculados al conflicto.
A nivel regional, el golpe es aún más visible.

En centros comerciales del Golfo, las ventas de artículos de lujo han llegado a desplomarse entre 30% y 50% en marzo, mientras que en otros complejos comerciales las caídas rondan el 10%, reflejando una pérdida generalizada de confianza del consumidor.

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Incluso el flujo de visitantes en zonas comerciales ha disminuido hasta 15%, afectando directamente el consumo.

Así, el conflicto en Medio Oriente evidencia la vulnerabilidad de una industria que depende en gran medida del turismo y del gasto internacional.

Lo que antes era un motor de crecimiento para el lujo global hoy se ha convertido en un foco de incertidumbre, dejando claro que, en tiempos de guerra, el glamour pasa a segundo plano.


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