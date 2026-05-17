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Finanzas

Pacta China-EUA compras agrícolas por US$17 mil millones anuales

La Casa Blanca informó este domingo que China se comprometió a adquirir al menos 17 mil millones de dólares anuales en productos agrícolas de Estados Unidos

  • 17
  • Mayo
    2026

La Casa Blanca informó este domingo que China se comprometió a adquirir al menos 17 mil millones de dólares anuales en productos agrícolas de Estados Unidos durante los años 2026, 2027 y 2028, tras una serie de reuniones recientes entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense detalló los acuerdos alcanzados por ambos líderes, los cuales, aseguró, contribuirán a fortalecer la estabilidad económica y a generar mayor confianza entre empresas y consumidores a nivel global.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones agrícolas hacia China registraron una caída del 65.7 % en 2025, como consecuencia de la imposición de aranceles recíprocos aplicada el año anterior.

Además del compromiso en materia agrícola, Washington destacó otros avances relevantes, como la compra por parte de China de 200 aviones Boeing destinados a sus aerolíneas.

Impulso al empleo y sector manufacturero

Según el documento oficial, este acuerdo impulsará la generación de empleos especializados y bien remunerados en el sector manufacturero estadounidense, al tiempo que permitirá a los ciudadanos chinos viajar en aeronaves fabricadas en Estados Unidos.

En el ámbito sanitario y comercial, China también renovó las autorizaciones que habían expirado para más de 400 plantas procesadoras de carne de res en territorio estadounidense.

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Asimismo, reactivó las importaciones de aves de corral provenientes de estados libres de influenza aviar altamente patógena.

Relación bilateral y agenda internacional

Ambos países coincidieron en la necesidad de mantener una relación “constructiva” y de estabilidad estratégica, basada en principios de equidad y reciprocidad.

Como parte de este acercamiento, se anunció que Trump recibirá a Xi en Washington durante el próximo otoño.

De igual forma, Estados Unidos y China acordaron respaldarse mutuamente como anfitriones de las próximas cumbres del G20 y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), previstas para finales de este año.

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En temas de política internacional, ambas naciones reiteraron su postura conjunta de que Irán no debe desarrollar armas nucleares, solicitaron la reapertura del estrecho de Ormuz y reafirmaron su objetivo compartido de avanzar hacia la desnuclearización de Corea del Norte.

Finalmente, se anunció la creación de dos nuevos organismos bilaterales para fortalecer la relación económica entre ambas potencias.

La primera es una Junta de Comercio, enfocada en la gestión del intercambio de bienes no sensibles, y la otra es una Junta de Inversiones, que funcionará como foro intergubernamental para discutir asuntos relacionados con flujos de inversión.


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