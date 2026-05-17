Mexicanos superconectados: alza del 23% de usuarios en Internet

En el marco del Día Mundial del Internet, México alcanzó un récord de conectividad al cerrar 2025 con 103.7 millones de usuarios de internet, lo que representa un crecimiento de 23% respecto a 2020, cuando se contabilizaban 84.1 millones de internautas.

De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) con información de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi, actualmente 87.8% de las personas mayores de seis años en el país ya han adoptado y tienen acceso al uso de internet, reflejando una acelerada digitalización en hogares y negocios.

La evolución ha sido constante en los últimos años

En 2016 había 65.5 millones de usuarios de internet en México, equivalentes a una adopción de 59.5%; para 2019 la cifra subió a 86.5 millones y en 2024 ya alcanzaba 100.2 millones de personas conectadas.

El crecimiento coincide con una mayor dependencia de plataformas digitales, streaming, comercio electrónico, videojuegos, videollamadas y herramientas de inteligencia artificial.

Además, el celular se consolidó como el principal medio de acceso a la red, ya que 97.2% de los internautas mexicanos se conecta mediante un smartphone, mientras que solo 24.6% utiliza una laptop.

“La conectividad digital ha dejado de ser únicamente un habilitador de comunicación para convertirse en la infraestructura esencial del desarrollo económico, productivo y social”, señaló Radamés Camargo, analista de The CIU.

El especialista destacó que el reto actual ya no es solo ampliar la cobertura, sino ofrecer conexiones con mayor capacidad y estabilidad para soportar el creciente consumo de datos derivado del trabajo remoto, las plataformas de video, la banca digital y el comercio electrónico.

En paralelo, los hogares mexicanos están demandando velocidades más altas de internet fijo.

Según cifras del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los planes superiores a 100 Mbps pasaron de representar apenas 12.7% de las contrataciones a inicios de 2024 a 32.5% hacia septiembre y octubre del mismo año.

Este cambio ha impulsado el despliegue de fibra óptica y paquetes con velocidades de hasta 10 Gbps por parte de algunos operadores, ante una demanda cada vez mayor de conexiones capaces de soportar múltiples dispositivos y servicios digitales al mismo tiempo.

Los avances también comienzan a reflejarse a nivel internacional

México registró una velocidad promedio de internet fijo de 104.3 Mbps en marzo de 2026, lo que le permitió avanzar ocho posiciones en el ranking global de Ookla para ubicarse en el lugar 64 de 153 países.

Aunque el país aún se encuentra por debajo del promedio mundial de 120.5 Mbps y lejos de líderes como Singapur (425.5) o Chile (335), el reporte muestra una mejora sostenida en la infraestructura digital mexicana y en la capacidad de conexión para consumidores y empresas.

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