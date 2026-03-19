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Finanzas

AIE liberará 426 millones de barriles de reservas energéticas

El organismo justificó su decisión debido a que la guerra en Medio Oriente provocó la mayor interrupción del suministro en la historia

  • 19
  • Marzo
    2026

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció este jueves que liberará en total 426 millones de barriles de petróleo y empezó con su venta al mercado.

A través de un comunicado, la agencia señaló que esta medida se adoptó mientras que las contribuciones de Europa se adoptan en los productos refinados.

"La liberación global de existencias de emergencia consistirá mayoritariamente en petróleo crudo, mientras que en Europa las contribuciones adoptarán principalmente la forma de productos petrolíferos refinados"

El organismo con sede en París advirtió de que "la guerra en Medio Oriente está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo".

Agradecen a México y Canadá por aumento de producción de petróleo

A través de redes sociales, el organismo anunció que dichas reservas ya fueron "puestas a disposición" y agradeció a los países por sus contribuciones, incluido México y Canadá por el aumento de producción.

"Tras la decisión de los países miembros de 
@IEA
 de liberar 400 millones de barriles de reservas de petróleo para contrarrestar las disrupciones, los volúmenes iniciales ya han sido puestos a disposición

Gracias a los países por sus contribuciones de reservas y a Canadá y México por el aumento de producción."

Esto sucede tras el acuerdo anunciado el pasado 11 de marzo, por lo que pusieron de manera inicial 400 millones de barriles a disposición, frente a los ataques desplegados en Medio Oriente, así como el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Aseguraron que esta es la sexta ocasión en que los países miembros de la AIE adoptaron medidas de emergencia para apoyar a los mercados.

Las anteriores ocurrieron en los años 1991, 2005, 2011 y 2022 (en dos ocasiones), debido a que es considerado como uno de los mecanismos más adecuados para la protección física de los buques, con el fin de reanudar los flujos.


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