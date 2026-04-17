‘Aceleran’ mexicanos en la compra de autos eléctricos

La adopción de autos eléctricos en México arrancó 2026 con crecimiento, reflejando una mayor preferencia de los consumidores por este tipo de tecnologías y una oferta cada vez más amplia de modelos en el mercado.

En el primer trimestre, las ventas alcanzaron 25,003 unidades, de acuerdo con la Electromovilidad Asociación (EMA), cifra que confirma la tendencia al alza en la adopción de vehículos eléctricos (VE), así como de modelos híbridos conectables y de rango extendido.

Esa cifra fue mayor en un 22% en comparación con las 20,560 unidades reportadas en igual periodo de 2024.

Según expertos, este comportamiento evidencia un mayor interés de los mexicanos por este tipo de unidades, que en conjunto ya superan un acumulado histórico de poco más de 235,000 vehículos comercializados en el país.

Al respecto, Eugenio Grandio, presidente de la EMA, destacó que, pese a la incertidumbre global, el interés del consumidor continúa fortaleciéndose.

“Existen retos, volatilidad e incertidumbre provocada por conflictos geopolíticos y comerciales, pero hay una realidad incontrovertible: cada vez más mexicanos se suman a la adopción de vehículos de nuevas tecnologías”, señaló el directivo.

Por otro lado, la EMA indicó que este crecimiento también está acompañado por una expansión en la infraestructura.

En el primer trimestre de 2026, la red de recarga pública creció 24.6% anual, al pasar de 3,514 posiciones a 4,378 puntos de conexión.

En tanto, la red privada alcanzó 55,224 posiciones al cierre del periodo, lo que representó un crecimiento anual de 25.7%, fortaleciendo el ecosistema para este tipo de movilidad.

Nuevo León, entre los más participativos

Nuevo León se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos en la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos.

De acuerdo con información publicada por El Horizonte en enero de este año, la entidad se colocó como el tercer mercado más importante del país en este segmento.

Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en 2025 se comercializaron 14,649 unidades en el estado, lo que representó un crecimiento de 25% respecto a 2024.

Además, el avance ha sido acelerado en los últimos años: de 2020 a 2025, las ventas pasaron de 1,840 a 14,649 vehículos, es decir, un incremento cercano al 700%, reflejando el creciente interés por este tipo de tecnologías en el estado.

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