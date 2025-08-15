Piden a gasolineros de NL aumentar sus inventarios

Ante la situación actual que se vive con la disponibilidad de gasolina en Nuevo León, líderes del sector solicitaron a integrantes del gremio ejercer acciones que permitan elevar sus inventarios.

Actualmente, solo se cuenta con un inventario promedio de 10 días en la zona noreste del país, señaló Mauricio González Puente, economista y director de ABC Energía, en entrevista con El Horizonte.

Dijo que lo que ha ocurrido recientemente no es un desabasto de combustible, sino retrasos en las entregas y otros factores multifactoriales.

“Lo que podemos recomendar al empresario gasolinero de la región es que aproveche y tenga permanentemente sus tanques llenos, ya que se cuenta con un inventario promedio de 10 días en la zona noreste del país.

Del desabasto y compras de pánico no hay tal; hay sobredemanda de productos de Pemex y el motivo es multifactorial más que estacional”, explicó.

Detalló que se presenta una mezcla de factores, entre los que destacan inventarios bajos, efecto estacional (parcialmente por el regreso a universidades), fletes por habilitarse, mayor control sobre la legalidad de los combustibles, usuarios que deciden llenar tanques permanentemente por temor a que el combustible se termine y una sobrerreacción del mercado.

González Puente prevé que la situación de disponibilidad de gasolina en la entidad se normalice para este fin de semana.

“Insistimos en que combustible sí hay, capacidad instalada también hay suficiente y sobrada en el sector; solo es tema de subir inventarios. Digamos que hay que redoblar esfuerzos y apretarnos un poco más el cinturón en beneficio del consumidor, del ciudadano y de nuestras estaciones de servicio.

Por eso les sugerimos a los colegas empresarios gasolineros tener llenos sus tanques o, al menos, subir inventarios, aunque cueste más o sea menos rentable la empresa”, recalcó.

Cabe mencionar que Nuevo León cuenta, a la fecha, con 744 gasolineras, equivalente al 5% del total que operan en el país.

