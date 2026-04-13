Magnicharters ofrecía paquetes a dos días de suspender vuelos
La oferta incluía viajes 'todo incluido' a playas nacionales, con precios accesibles y beneficios adicionales para atraer a los usuarios
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Abril
2026
A pesar de que el pasado 11 de abril Magnicharters anunció la suspensión de vuelos por dos semanas, dos días antes la aerolínea continuaba promocionando paquetes turísticos a distintos destinos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la certeza de su operación en esos días previos.
La oferta incluía viajes “todo incluido” a playas nacionales, con precios accesibles y beneficios adicionales para atraer a los usuarios.
Por ejemplo, la empresa publicitó un paquete a Huatulco del 12 al 16 de abril con un costo desde $11,965 pesos por persona, el cual contemplaba vuelo redondo, bebidas a bordo, equipaje ilimitado, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, hospedaje por 5 días y 4 noches, así como alimentos y bebidas ilimitadas.
De igual forma, promocionó otro paquete a Cancún del 15 al 18 de abril desde $10,001 pesos, con servicios similares, incluyendo hospedaje, traslados y plan todo incluido.
Cabe recordar que Magnicharters anunció el sábado la suspensión temporal de sus operaciones, situación que tomó por sorpresa tanto a usuarios como a agencias de viajes.
En ese contexto, representantes del sector turístico informaron que buscarán acercarse directamente con la aerolínea para esclarecer el panorama y obtener información oficial sobre la situación.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que brindará apoyo a los pasajeros afectados por las cancelaciones, a través de mecanismos de orientación y acompañamiento.
Además de coordinar acciones con instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender posibles quejas y garantizar los derechos de los usuarios.
Asimismo, exhortó a los viajeros a mantenerse informados por canales oficiales mientras se define la situación de la aerolínea.
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