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Finanzas

Magnicharters ofrecía paquetes a dos días de suspender vuelos

La oferta incluía viajes 'todo incluido' a playas nacionales, con precios accesibles y beneficios adicionales para atraer a los usuarios

  • 13
  • Abril
    2026

A pesar de que el pasado 11 de abril Magnicharters anunció la suspensión de vuelos por dos semanas, dos días antes la aerolínea continuaba promocionando paquetes turísticos a distintos destinos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la certeza de su operación en esos días previos. 

La oferta incluía viajes “todo incluido” a playas nacionales, con precios accesibles y beneficios adicionales para atraer a los usuarios.

Por ejemplo, la empresa publicitó un paquete a Huatulco del 12 al 16 de abril con un costo desde $11,965 pesos por persona, el cual contemplaba vuelo redondo, bebidas a bordo, equipaje ilimitado, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, hospedaje por 5 días y 4 noches, así como alimentos y bebidas ilimitadas. 

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De igual forma, promocionó otro paquete a Cancún del 15 al 18 de abril desde $10,001 pesos, con servicios similares, incluyendo hospedaje, traslados y plan todo incluido.

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Cabe recordar que Magnicharters anunció el sábado la suspensión temporal de sus operaciones, situación que tomó por sorpresa tanto a usuarios como a agencias de viajes. 

En ese contexto, representantes del sector turístico informaron que buscarán acercarse directamente con la aerolínea para esclarecer el panorama y obtener información oficial sobre la situación.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que brindará apoyo a los pasajeros afectados por las cancelaciones, a través de mecanismos de orientación y acompañamiento.

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Además de coordinar acciones con instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender posibles quejas y garantizar los derechos de los usuarios. 

Asimismo, exhortó a los viajeros a mantenerse informados por canales oficiales mientras se define la situación de la aerolínea.


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