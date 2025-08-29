Pone México 'mano dura' a importación de calzado

Es oficial: el gobierno federal emitió un decreto para prohibir temporalmente la importación de calzado terminado bajo el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con lo que se busca proteger a la industria nacional.

El documento indica que esta medida se tomó porque, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en 2024 “la situación económica se mantuvo desfavorable para la industria del calzado”, pues su crecimiento se contrajo 12.8% a tasa anual, el valor de la producción disminuyó 12.5% y se perdieron 10,958 puestos formales de trabajo.

Por el contrario, de acuerdo con el gobierno federal, las importaciones de calzado terminado bajo el esquema del Programa IMMEX han observado un crecimiento exponencial, principalmente provenientes de países asiáticos.

En 2024, aumentaron a tasas anuales en 159% y 60.3% en volumen y valor, respectivamente.

“Comparado con las importaciones de 2021, crecieron poco más de 24 veces su tamaño en volumen y poco más de 12 veces su valor”, subrayó.

Además, mientras en 2021 se retornaban aproximadamente seis pares por cada par importado, en 2024 el retorno se redujo a menos de un par exportado por cada par importado, lo que refleja una disminución significativa en la proporción de retorno de calzado terminado.

“No se ha cumplido con el retorno de dichas mercancías, causando daño a la competitividad de la industria nacional, por lo que es preciso tomar acciones para evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de la industria nacional”, destacó.

El Programa IMMEX establece plazos para que las empresas maquiladoras importen de forma temporal productos. La finalidad de ello es agregar algún acabado, para que después estos productos vuelvan a ser exportados.

Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que el mecanismo en realidad se enfocaba en la evasión de impuestos y afecta a los productores nacionales.

“La presidenta ordenó que no fuese así, porque se perjudica a la industria nacional. “Ya no se puede importar a México calzado terminado”, reiteró.

Se fortalecerá el mercado interno

La Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) celebraron el decreto que excluye la importación de calzado terminado del programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), pues consideraron que “representa un paso firme en la defensa de la producción nacional, el empleo y la legalidad”.

La CICEG anotó que esta medida, que entra en vigor el viernes 29 de agosto de 2025, responde a las múltiples evidencias y denuncias presentadas, pues durante años se abusó de forma indebida del esquema, pues permitió la importación de productos importados con beneficios fiscales —originalmente diseñados para el esquema de maquila de exportación—, para ser desviados al mercado nacional sin cumplir con sus obligaciones fiscales, generando así competencia ilegal, evasión fiscal, cierre de empresas y pérdida de empleos formales. “Confiamos en que esta medida fortalecerá el mercado interno, permitirá a nuestras empresas competir en condiciones más justas y coadyuvará en mantener los empleos para nuestros colaboradores, que son la base fundamental”, señalaron.

