Rosalía suma nuevas fechas en México para 2026

Debido a la “increíble demanda”, se ha confirmado que hay tres nuevas fechas de la gira LUX TOUR 2026 de Rosalía en México.

La promotora informó que se abrirán dos conciertos adicionales en la Ciudad de México y uno más en Guadalajara, con el objetivo de que menos fans queden fuera de la esperada experiencia.

Fechas recién anunciadas

Las nuevas presentaciones quedaron programadas así:

28 y 29 de agosto en Ciudad de México

16 de agosto en Guadalajara

Calendario completo de Rosalía en México

Tras la actualización, estos son todos los conciertos confirmados en el país:

Ciudad de México

24 de agosto

26 de agosto

28 de agosto

29 de agosto

Guadalajara

15 de agosto

16 de agosto

Monterrey

19 de agosto

La venta de boletos continúa siendo un éxito y las nuevas fechas consolidan a Rosalía como una de las artistas más esperadas del 2026 en México.

“LUX”: el álbum más ambicioso de Rosalía

LUX, el cuarto álbum de estudio de la cantante española Rosalía, vio la luz el 7 de noviembre de 2025 bajo Columbia Records.

Concebido como su proyecto más complejo hasta ahora, el disco de 15 temas ha sido descrito como un “viaje espiritual” y un “lamento operístico para una nueva generación”.

Rosalía grabó la mayor parte del álbum por sí misma, “97% creación suya”, según explicó, aunque contó con colaboraciones de alto nivel: la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason, la compositora Caroline Shaw, el productor Pharrell Williams y talentos como Noah Goldstein y Dylan Wiggins.

El álbum se inspira en figuras como Hildegarda de Bingen, Rabia Al-Adawiya y Santa Rosalía de Palermo, integrando estas influencias con vivencias personales de la artista.

Tras su ruptura en 2023 con Rauw Alejandro, Rosalía convierte el desamor en una reflexión sobre el amor, la fe y la entrega emocional.

Canciones como “Reliquia” plantean la fama como un sacrificio, mientras “Dios es un acosador” revisita la obsesión divina como una “oración salvaje”.

