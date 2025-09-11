Prevén un ‘bajón’ de 30% en la deuda de Pemex

La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá un “gran alivio” hacia los próximos cinco años, luego de registrar picos relevantes en los sexenios encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esto se observa en la propuesta del Paquete Económico 2026, presentada esta semana, en donde se muestra que al cierre de 2024 la deuda de Pemex se ubicó en $97,600 millones de dólares.

Para 2025 se espera que el saldo concluya en $88,800 millones de dólares, una baja de 9% con relación al año pasado.

En tanto que, para 2030, según el Paquete Económico, ese saldo disminuirá 26% respecto a como cerró en 2019 —cuando se disparó a $105,200 millones de dólares—, para ubicarse en $77,300 millones de dólares.

En el desglose se observa que los picos más altos en los últimos tres sexenios se registraron en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Un ejemplo es que de 2016 a 2017, bajo Peña Nieto, la deuda pasó de $96,000 millones de dólares a $103,000 millones de dólares, un incremento de más de 7%.

En contraste, de 2019 a 2024, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo dentro del mismo rango o en niveles similares.

En este contexto, este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el gobierno federal continuará apoyando a Pemex durante este año ante la “maldita deuda corrupta” heredada de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En su conferencia de prensa, la mandataria aseguró que en su administración se tienen que pagar $250,000 millones de pesos en vencimientos derivados de los endeudamientos de Pemex hechos en esas administraciones.

“Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta”, expresó.

Para dimensionar el tamaño de la deuda, Sheinbaum recordó que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las tres obras emblemáticas del gobierno de López Obrador, costó $75,000 millones de pesos.

“O sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex nos toca pagarla a nosotros en esta administración, por los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no podemos”, enfatizó.

¿Cuánto apoyo le darán?

Pemex continuará beneficiándose del apoyo financiero del gobierno federal en 2026 con una partida por $263,500 millones de pesos (unos $13,175 millones de dólares), destinada al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años anteriores, según detalló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el Paquete Económico 2026, presentado a la Cámara de Diputados, estos recursos permitirán que Pemex mejore su balance financiero sin impactar el déficit del sector público, pues las amortizaciones de deuda se registran como reducción de pasivos y no como gasto presupuestario.

“Se busca que, en la medida de lo posible, el saldo de la deuda pública de Pemex al cierre de 2026 sea menor al observado en 2025, con lo cual la empresa mostraría un desendeudamiento neto”, indicó la dependencia.

