Peso mexicano arranca ‘de bajada’ tras jornada de violencia

El peso mexicano inició la sesión de este lunes con una depreciación de 0.45%, cotizando alrededor de $17.21 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de $17.1009 y un máximo de $17.2261 pesos por dólar.

El peso mexicano es la divisa más depreciada hoy, debido a mayor aversión al riesgo sobre México ante los eventos de violencia que se registraron a partir del domingo en varias zonas del país.

Analistas destacaron que la aversión al riesgo se debe a que persiste la incertidumbre sobre la duración e intensidad de estos eventos, lo que es negativo para el desarrollo con normalidad de la actividad económica en México.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el peso mexicano con 0.45%, el rublo ruso con 0.28%, el peso chileno con 0.27%, la corona noruega con 0.26%, el shekel israelí con 0.20% y el dólar australiano con 0.20 por ciento.

Caída del peso se amortigua por comentarios positivos en EUA

Los expertos también señalan que la caída del peso mexicano se amortiguó en parte por los comentarios positivos desde la administración de Estados Unidos, que señalaron colaboración con las autoridades mexicanas en las operaciones que se han llevado a cabo en el país.

En lo que va del segundo mandato de Donald Trump, la cooperación en combate al crimen organizado y seguridad fronteriza ha evitado aranceles más agresivos en contra de México y a su vez, reduce el riesgo de que Donald Trump realice comentarios negativos, explicó Grupo Financiero Base.

Otro factor que limita la depreciación del peso son los últimos anuncios de Trump respecto a la política comercial de Estados Unidos.

El viernes por la noche, Donald Trump firmó una orden para imponer un arancel global del 10%, luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucionales los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés).

Los aranceles entrarán en vigor el día 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente la facultad unilateral de imponer aranceles. Sin embargo, esta disposición legal establece una vigencia máxima de 150 días.

En caso de querer ampliarlo, se necesitaría la aprobación del Congreso, algo que sería difícil de lograr, pues varios congresistas, incluidos los republicanos, se han mostrado en contra de los aranceles de Trump.

Por la mañana del sábado, Trump anunció un aumento del arancel global del 10% al 15%, máximo permitido de acuerdo con la sección 122.

