Rechaza Citi oferta de Grupo México por Banamex
El gigante financiero estadounidense descartó la propuesta de Germán Larrea y mantendrá su plan de venta parcial y salida a bolsa de Banamex
- 10
-
Octubre
2025
La decisión fue anunciada por el grupo por medio de un comunicado emitido este jueves.
“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo, sin limitación, consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta.”
“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, informó Citi.
Como se recordará, Grupo México, del empresario mexicano y segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, dio a conocer el viernes pasado que volvía a interesarse por Banamex, pero precisó que buscaría la totalidad del banco.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la tarde del viernes, Grupo México detalló que con su oferta buscaba cumplir dos objetivos: la compra del 100% de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano.
Este anuncio se dio luego de que, a finales de septiembre, Citi anunció que una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia acordó adquirir el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, propiedad de Citi.
En específico, dijo que una compañía propiedad total de Chico Pardo y miembros de su familia inmediata acordaron comprar a Citi una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex.
Al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex.
En tanto, Ignacio Deschamps permanecerá como presidente de Banamex y Manuel Romo permanecerá como director general.
“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados de México, es un rotundo respaldo a la fortaleza y el potencial de Banamex”, dijo la CEO de Citi, Jane Fraser, según un comunicado del grupo financiero.
“También refleja la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo con Fernando mientras trabajamos hacia una salida a bolsa planificada y materializamos el valor total de esta icónica institución para nuestros accionistas. Banamex ha sido durante mucho tiempo un pilar del sistema bancario mexicano y confiamos en que seguirá impulsando la estabilidad y el crecimiento a largo plazo”, agregó.
Fernando Chico Pardo, que hasta ahora acordó la compra del 25% de Banamex, se formó en la Universidad Iberoamericana como licenciado en Administración de Empresas y es reconocido por ser el dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que cuenta con nueve terminales aéreas, entre ellas la de Cancún.
Además, es considerado uno de los hombres más ricos de México; algunos listados lo incluyen entre las 100 personas más influyentes de nuestro país, pues ASUR mueve a más de 70 millones de pasajeros anualmente.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas