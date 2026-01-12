Podcast
finanzas_empleo_17f4d380dd
Finanzas

‘Mete reversa’ producción de autos por primera vez desde 2021

De enero a diciembre de 2025 fueron ensamblados un total de 3 millones 953,494 vehículos ligeros, un retroceso anual de 0.90 por ciento

La producción acumulada de autos en México cerró el 2025 con cifras negativas, alcanzando su primer revés anual desde 2021. 

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, de enero a diciembre de 2025 fueron ensamblados un total de 3 millones 953,494 vehículos ligeros en el país, mostrando un retroceso anual de 0.90%, siendo la primera caída para un año completo desde 2021.  

De hecho, esta es la tercera mayor caída en un año, solo por detrás de la caída del 2009, que se desplomó -28.31%, y la de 2020, cuando disminuyó -20.23%, periodos considerados de recesión. 

Considerando solo el desempeño de diciembre, sí hay un balance positivo. 

Y es que, en el doceavo mes del año pasado, la producción fue de 243,961 unidades, registrando un crecimiento anual de 8.45%, cortando con una racha de cuatro meses consecutivos de caídas anuales y siendo el mayor crecimiento desde marzo.  

Sin embargo, en comparación con el máximo histórico producido para un mes igual, registrado en 2017, la producción de diciembre registra una caída de 7.38 por ciento. 

Al interior, la producción de vehículos ligeros se divide en dos tipos: camiones ligeros, que representó el 77.85% de la producción total en diciembre e incluye pick-ups, SUV’s y minivans, y la de automóviles, que explicó el 22.15% de la producción total e incluye autos compactos, subcompactos y de lujo.  

En el año, la producción de camiones ligeros representó el 77.20% de la producción total, mientras que la producción de automóviles representó el 22.80 por ciento. 

Al hablar de exportaciones, también se observan descalabros: en diciembre se exportaron 227,262 unidades, mostrando una contracción anual de 14.55% en comparación con el mismo mes del 2024, siendo la cuarta caída anual consecutiva y la mayor desde diciembre de 2021. Para un mes de diciembre es la mayor caída desde 2021 y, antes de esa fecha, es la mayor en registro. 

En todo 2025 se exportaron 3 millones 385,785 vehículos ligeros, acumulando una caída de 2.68% respecto al 2024, cuando las exportaciones alcanzaron un máximo histórico. Esta es la primera caída de las exportaciones para un año completo desde 2020, cuando disminuyeron 20.85%, y previo a esa fecha, desde 2019, cuando cayeron 1.82%.


