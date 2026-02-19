Podcast
Finanzas

Wall Street abre en rojo ante la tensión entre EUA e Irán

Expertos señalaron que también estaban atentos en los futuros del West Texas Intermediate, que subieron 1.38% en sus acciones

  • 19
  • Febrero
    2026

La bolsa de Wall Street abrió este jueves en rojo, mientras que los inversionistas analizaban los últimos resultados trimestrales y las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada por agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.53%
  • S&P 500: baja 0.45% 
  • Nasdaq: baja 0.64% 

En tanto, las acciones de Walmart subieron 2% depsués de que los últimos resultados empresariales de la compañía superaran las expectativas de los analistas.

Expertos señalaron que también estaban atentos en los futuros del West Texas Intermediate (WTI), que subían esta mañana 1.38%, para cotizar por encima de 66 dólares por barril, impulsados por el refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio ante un posible ataque contra Irán.

Además, estudian los últimos datos de la Oficina de Análisis Económico, que hoy apuntó que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 32.6% en diciembre de 2025.

Irán y Estados Unidos concluyen ronda de negociaciones nucleares

Irán y Estados Unidos concluyeron este martes una ronda de negociaciones indirectas en Ginebra, Suiza, tras más de tres horas de intercambios centrados en el programa nuclear iraní y el posible levantamiento de sanciones económicas.

reunion-iran-estados-unidos.jpg

El diálogo se realizó con la mediación del sultanato de Omán, que transmitió los mensajes entre ambas delegaciones.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán y Estados Unidos concluyen ronda de negociaciones nucleares


Comentarios

Etiquetas:
