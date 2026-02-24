Podcast
Finanzas

Desempleo en México baja a 2.5 % en el cuarto trimestre de 2025

La tasa de desempleo en México descendió a 2.5 % en el último trimestre de 2025, con aumento de empleos en comercio y servicios

La tasa de desempleo en México registró un leve descenso durante el cuarto trimestre de 2025, ubicándose en 2.5 % de la población económicamente activa (PEA), frente al 2.6 % del mismo periodo de 2024, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el trimestre octubre-diciembre de 2025, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.5 % de la PEA, porcentaje similar al del mismo trimestre de 2024”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61.3 millones de personas, un aumento de 293,000 frente al mismo lapso de 2024, mientras que la población ocupada creció en 298,000 hasta alcanzar 59.8 millones de personas.

El incremento interanual de empleos se concentró principalmente en el comercio, con una subida de 298,000 puestos, seguido por restaurantes y servicios con 47,000 empleos más, y los servicios diversos, que aumentaron en 17,000 personas.

Por otro lado, 4.1 millones de personas se encontraban subocupadas, es decir, que reportaron la necesidad y voluntad de trabajar más horas de las que actualmente desempeñan.

El Inegi detalló diferencias por género: 75.3 % de los hombres participan en el mercado laboral, mientras que 46,4 % de las mujeres lo hacen.

En cuanto a la distribución por sector, 10.4 % de los trabajadores se encuentra en actividades primarias, 24.6 % en secundarias o industriales, y 64.3 % en terciarias o servicios; el restante 0.7 % no especificó su actividad.

Por regiones, los estados con mayores tasas de desocupación durante el trimestre fueron Tabasco (4.2 %), Sonora (3.5 %), Ciudad de México (3.3 %), y Coahuila y Jalisco (3.1 %).

Estas cifras reflejan un panorama económico positivo, en el que México registró un crecimiento del 0.6 % durante 2025 y 1.8 % en el cuarto trimestre, a pesar de las alertas de recesión por la guerra comercial con Estados Unidos, y tras un crecimiento del 1.5 % del PIB en 2024.

En resumen, la economía mexicana mostró estabilidad en el empleo y un ligero aumento en la ocupación, destacando el sector comercio y servicios como los principales motores de generación de empleo.


