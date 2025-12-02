Niega Federación indicios de lavado de dinero en remesas a México

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes que exista algún indicio de lavado de dinero a través de remesas enviadas desde Estados Unidos u otros países, luego de versiones que apuntaban a irregularidades y alertas emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

“No hay investigaciones abiertas ni indicios de lavado en remesas”, aseguró durante la conferencia matutina.

Sheinbaum explicó que ni las autoridades mexicanas ni los bancos del país han iniciado indagatorias formales sobre presuntas operaciones ilícitas vinculadas a los envíos de dinero, aunque no descartó que se revisen casos específicos.

Además, hizo un llamado a mantenerse atentos: “Si se detecta algo irregular, deberá investigarse”.

Remesas caen, pero no por lavado, asegura Sheinbaum

Sobre la cuestión de la caída de remesas por séptimo mes consecutivo, la mandataria mostró una gráfica que reflejó el comportamiento desde 2021.

Explicó que las variaciones tienen relación directa con la actividad laboral de los migrantes en EUA.

“No todos los meses son iguales, en el último mes incluso aumentaron, poco, pero aumentaron”, dijo.

Sheinbaum insistió en que la baja no debe interpretarse como señal de lavado. Recordó que 40 millones de mexicanos viven en EUA, y entre 12 y 15 millones envían dinero regularmente a México.

“Las remesas tienen que ver con la solidaridad. Es apoyo familiar, no un asunto ilegal”, señaló.

Casos de Colombia, Ecuador y Nicaragua serán revisados

Por otra parte, sobre las cifras llamativas sobre envíos desde países como Colombia, Ecuador y Nicaragua, donde los montos por persona parecen inusualmente altos, Sheinbaum respondió que esos casos serán revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Si hay algún caso que deba investigarse, se hará. Y si se encuentra algo ilegal, se sancionará”, afirmó.

Sin embargo, subrayó que no se puede criminalizar a millones de migrantes por situaciones aisladas.

“Las remesas no se explican por actividades ilícitas”

La titular del Poder Ejecutivo federal, reiteró que la mayoría de los envíos responden a la relación familiar y al apoyo económico habitual entre mexicanos dentro y fuera del país.

“No se puede explicar las remesas con un asunto ilegal. Son años de solidaridad; es generosidad”, mencionó.

Expuso además que desde 2020 la migración mexicana hacia EUA ha disminuido, mientras que aumentó la migración de personas de otras nacionalidades que usan México como ruta hacia el norte.

“Si algún delincuente usa esa vía para lavar dinero, debe investigarse y sancionarse. Pero no podemos sospechar de todos los paisanos porque siempre han ayudado a sus familias”, concluyó.

Comentarios