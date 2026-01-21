Podcast
Finanzas

Wall Street en verde tras descartar uso de fuerza en Groenlandia

Esto ocurre tras la participación de Trump en el Foro Económico de Davos, donde se mencionó su imposición arancelaria contra aquellos que respaldaron la isla

  • 21
  • Enero
    2026

Luego de que el presidente Donald Trump asegurara que no haría "uso de la fuerza" por anexar Groenlandia a Estados Unidos, Wall Street abrió en verde con su principal indicador presentará un alza este miércoles.

Wall Street-aranceles-dólar

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario republicano aseguró que "no usará la fuerza" para tomar el territorio de Groenlandia, algo que no habría querido descartar durante los últimos días.

El mandatario republicano solicitó negociaciones inmediatas con los europeos sobre la isla del Ártico, luego imponer un 10% de aranceles a por lo menos ocho países por oponerse a su plan de expansión.

Aquí puedes revisar la nota completa: Trump desea 'negociaciones inmediatas' para adquirir Groenlandia

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones en las principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.49% hasta 48,727 unidades
  • S&P 500: sube 0.40% hasta 6,824 unidades
  • Nasdaq: sube 0.21% hasta 23,002 unidades

wall-street-3-noviembre.jpg

El oro siguió su tendencia al alza y registró una subida de 1.79 %, hasta los 4,850 dólares en la referencia continua de futuros del Comex

 


