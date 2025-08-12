Se desploma producción y exportación de camiones en México

La industria automotriz de vehículos pesados en México pasa por un mal momento, ya que en julio de 2025 aceleró sus contracciones anuales en exportación, producción y ventas.

Esto, de acuerdo con expertos, se debe a la incertidumbre global y sobre el crecimiento de México, así como a menores inversiones en maquinaria y equipo, lo cual está impactando en el ensamble y envíos de camiones pesados al exterior.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Inegi, la industria de vehículos pesados en México exportó 7,867 unidades, lo que representó una caída de 51.6% con respecto al séptimo mes de 2024, su segunda caída anual consecutiva.

Fue el número de exportaciones más bajo desde mayo de 2020, cuando se evidenció la pandemia.

Con relación a la producción, se informó que esta fue de 9,668 unidades, un desplome de 55.1% con respecto a las 21,517 del séptimo mes de 2024.

Por otro lado, el sector comercializó 2,175 vehículos, 60.1% menos con respecto a julio del año pasado, cuando se vendieron 5,452 unidades.

La caída anual de las ventas de la industria representa una mala señal para la inversión en maquinaria y equipo, así como debilidad en la economía y el comercio internacional.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), explicó que el resultado de julio representó la séptima tasa anual negativa de 2025, donde la mayoría de las clases y segmentos del mercado presentaron reducciones en comparativa anual, con excepción de Autobuses resto, que creció 12.9 por ciento.

“En julio de 2025, el total comercializado al menudeo presentó un avance de 9.8% respecto al mes inmediato anterior; este desempeño representó la venta de 302 unidades adicionales con respecto al mes de junio de 2025”, subrayó.

Además, pronosticó que la venta al menudeo de vehículos pesados para finales de este año se posicionará en terreno negativo con un rango de variación más agudo que en el reporte previo para ubicarse entre -17.4% y hasta -19.5% respecto a 2024.

