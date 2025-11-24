Se disparará más de 40% la recaudación de ISN en NL

Con el incremento de 3% a 4% para la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en la entidad —planteado dentro del "Paquete Fiscal 2026"— se recaudarán al menos $24,000 millones de pesos, un aumento cercano al 40% comparado con lo que se prevé para este año y de 45% con relación a lo alcanzado en 2024.

El sector privado de Nuevo León rechazó rotundamente la medida, pues advierte que golpeará la competitividad de las empresas, que ya enfrentan un escenario de condiciones adversas como presión financiera e incertidumbre macroeconómica.

Los números muestran que, considerando lo planteado en el “Paquete Fiscal 2026”, el gobierno estima ingresos adicionales por $7,500 millones de pesos por el cobro del ISN ante el aumento propuesto para su tasa del 3% al 4 por ciento.

De esta manera, considerando que el ISN dejó una recaudación de $16,623 millones de pesos en 2024 y que se espera alcance los $17,563 millones para 2025, lo propuesto para 2026 representaría alzas de 45% y 37%, respectivamente, en comparación con esos años, según un análisis realizado por El Horizonte.

“La totalidad de la recaudación efectiva que se obtenga exclusivamente del incremento de la tasa del 3% al 4% del Impuesto sobre Nómina, se destinará únicamente a programas, proyectos y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública en el Estado”, explica el documento.

La propuesta ya fue presentada ante el Congreso local para su aprobación el jueves pasado; sin embargo, los integrantes del sector empresarial ya alzaron la voz asegurando que un incremento en la tasa del ISN equivale a un castigo directo al empleo formal e implica un freno directo a la inversión productiva, pues las compañías destinan mayores recursos al pago de impuestos en lugar de expandirse, modernizarse o contratar más personal.

El Impuesto Sobre Nómina (ISN) es un impuesto estatal que se cobra a los empleadores (personas físicas o morales) por las remuneraciones pagadas a sus trabajadores. No lo paga el empleado, sino que es un gasto directo para el patrón.

El ISN tiene una tasa impositiva del 3% desde el 2013.

¿Qué dicen los empresarios?

La postura conjunta sobre este tema fue firmada por la Coparmex, Nuevo León, la Caintra, Nuevo León, la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (Caprobi), la Canadevi Nuevo León, Index Nuevo León y Canaco Monterrey.

En ella refieren que, ante el actual escenario económico del estado de Nuevo León, “nuestras empresas ya están enfrentando condiciones significativamente adversas: presión financiera, incertidumbre macroeconómica y una generación de empleo que muestra señales de desaceleración”.

Añadieron que la posibilidad de elevar la tasa del impuesto sobre nómina (ISN) como parte de la política tributaria estatal representaría un duro golpe adicional al sector productivo.

“Las empresas de Nuevo León no están en condiciones de asumir una mayor carga tributaria”, señalaron.

Añadieron que en este rubro, las micro, pequeñas y medianas empresas de Nuevo León, quienes generan 6 de cada 10 empleos formales, son las más afectadas al no estar en condiciones de asumir una mayor carga tributaria sin afectar su viabilidad.

Un incremento en la tasa del ISN equivale a un castigo directo al empleo formal e implica un freno directo a la inversión productiva, pues las empresas destinan mayores recursos al pago de impuestos en lugar de expandirse, modernizarse o contratar, reiteraron.

Además, un aumento tributario de este tipo puede incentivar la informalidad laboral o empresarial, ya que los emprendimientos marginales buscarán evadir o limitar su carga para sobrevivir, con lo cual se debilita la formalidad, ello contrario al objetivo de fortalecer el empleo digno y la seguridad social.

Como ejemplo mencionaron que en 2013, el aumento de la tasa de ISN de 2% a 3% ocasionó que la actividad productiva del estado dejara de crear casi un 20% de puestos de trabajo formal, de los que pudo generar un año antes.

