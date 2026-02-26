Se fortalece agenda con Canadá rumbo a la revisión del T-MEC

México y Canadá refrendaron su compromiso de profundizar su integración económica, fortalecer la certidumbre para la inversión y ampliar su cooperación estratégica de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estas acciones se dan en un momento decisivo para América del Norte, afirmó Carla Bustillos, directora general de la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham).

Destacó que la reciente misión comercial canadiense en el país representa un hito en la relación bilateral.

Como ejemplo, mencionó que el intercambio bilateral en 2025 superó los $40,000 millones de dólares anuales y Canadá se mantiene como uno de los principales inversionistas en México, particularmente en minería, energía e infraestructura.

La delegación, encabezada por el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, estuvo integrada por 370 representantes de 240 organizaciones, entre empresas y autoridades federales y provinciales, lo que la convierte en la misión comercial más grande que Canadá ha enviado a México y la mayor que ha recibido el país de cualquier socio.

Detalló que la misión abarcó cinco sectores, los cuales serán clave de cara a la revisión del T-MEC: industrias creativas; agroindustria y agrotecnología; tecnologías de la información; manufactura avanzada y energías limpias.

“Fueron más de 1,900 encuentros en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, reflejo de un interés concreto por traducir el diálogo político en proyectos de inversión y alianzas productivas”, dijo durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.

Cabe mencionar que actualmente operan en el país alrededor de 3,100 empresas con capital canadiense.

En opinión de Bustillos, el tamaño de la delegación refleja confianza en la región en un momento clave para Norteamérica.

“Creemos en la región, queremos seguir trabajando en lo que es la fortaleza de Norteamérica”, aseveró.

Añadió que el tratado comercial funciona y que el objetivo no es replantearlo, sino fortalecer la competitividad regional ante un entorno global de reconfiguración de cadenas de suministro.

Plan de Acción México–Canadá: hoja de ruta a tres años

Uno de los ejes de relación es el “Plan de Acción México–Canadá”, adoptado en septiembre, que fija compromisos para impulsar sectores estratégicos durante los próximos tres años.

La misión comercial fue una de las primeras acciones concretas derivadas de este instrumento.

En sectores específicos, minería y energía son esenciales para la relación. En minería se observan inversiones en ambas direcciones, mientras que en energía avanzan proyectos en solar, eólica, biomasa, hidrógeno y distribución de gas natural.

A esto se suman áreas con alto potencial como semiconductores, agroindustria y agrotecnología, tecnologías de la información e industrias creativas, todas vinculadas con innovación y desarrollo tecnológico.

“Creo que estos son los sectores con los cuales podemos iniciar esta relación de potenciar más o de fortalecer para tener más inversión y desarrollo de negocios entre los dos países”, afirmó.

