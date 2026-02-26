Podcast
Finanzas

Se dispara 73% inversión extranjera en Nuevo León

Solo CDMX se colocó por encima, con $22,381 millones de dólares, mientras que el Estado de México ocupó el tercer sitio, con $3,279 millones de dólares

  • 26
  • Febrero
    2026

En el último año, la inversión extranjera directa (IED) captada por Nuevo León se disparó 73%, colocándose como la entidad que registró el mayor crecimiento a nivel nacional.

Al hablar de montos, fue el segundo estado con mayor captación al recibir $3,628 millones de dólares, informó la Secretaría de Economía a nivel federal.

Solo la Ciudad de México se colocó por encima, con $22,381 millones de dólares, mientras que el Estado de México ocupó el tercer sitio en el ranking, con $3,279 millones de dólares. 

La dependencia destacó en su reporte que el monto captado por Nuevo León representó el 8.9% del total nacional y significó un crecimiento anual del 72.9% respecto al cierre de 2024, uno de los avances más significativos entre las principales entidades receptoras. 

El desempeño del estado se dio dentro de un año récord para México en esta materia, ya que se alcanzaron $40,871 millones de dólares en atracción de IED, con un crecimiento anual del 10.8% durante 2025.

Esto, en un contexto en el que los flujos hacia economías en desarrollo retrocedieron 2%, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

De esta manera, la entidad fortaleció su posición como uno de los destinos estratégicos del capital productivo. 

A nivel nacional, la reinversión de utilidades concentró 67.7% de los flujos totales, mientras que las nuevas inversiones, que crecieron 132.9% anual, aportaron dinamismo al alcanzar $7,378 millones de dólares. 

Estados Unidos encabezó los flujos que llegaron al país con $15,877 millones de dólares, lo que significó un 38.8% del total del capital foráneo registrado.

“España se ubicó en segundo lugar, con un flujo de $4,431 millones de dólares. A estos países les siguieron Canadá, con $3,323 millones de dólares; Países Bajos, con $2,387 millones de dólares; y Japón, con $2,293 millones de dólares, con una participación de 5.6% del total”, detalló la secretaría de Economía federal en un comunicado.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 12.10.36 AM.jpeg

Proyectos en desarrollo

Al arranque de este año, Emmanuel Loo, subsecretario de inversión, reveló a El Horizonte que Nuevo León se consolidó en 2025 como uno de los estados líderes en atracción de inversión extranjera directa.

Detalló que, de octubre de 2021 al cierre de 2025, alcanzó $115,000 millones de dólares integrados en un total de 421 proyectos de inversión anunciados por las empresas.

De ese total, 130 corresponden a compañías de Estados Unidos, 124 a compañías del continente asiático y 59 son liderados por firmas europeas.

Esta semana, esa cifra fue actualizada: a la fecha, dichas inversiones alcanzan los $117,000 millones de dólares, distribuidos en un total de 432 proyectos.


