La guerra en Ucrania cumplió este martes 1,462 días y su cuarto aniversario desde el comienzo de la invasión por parte de Rusia. Ante ello, los líderes europeos arroparon al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en Kiev y aseguraron que "Putin no ha logrado sus objetivos ni los logrará”, confiando en cifras de bajas rusas que duplicaban, según ellos, a las ucranianas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, desmintió la narrativa de los occidentales y ha acusado a Ucrania de sabotear el proceso de paz con los ataques a infraestructuras energéticas. Aunque el Kremlin sí reconoció que "no todos los objetivos se han cumplido”, aseguró que la guerra continuará.

Respecto a la información de que al menos 1,8 millones de soldados han caído en la batalla, de los cuales, según las agencias internacionales, 1,2 millones correspondían a rusos y solo 600,000 a ucranianos, el Ministerio de Defensa ruso refutó esa información, asegurando que las fuerzas armadas ucranianas son quienes han sufrido la mayor pérdida, siendo un total de al menos 1,5 millones de bajas ucranianas desde el inicio de la operación militar especial y únicamente 300,000 bajas rusas.

A finales de 2025, las bajas ucranianas superaron los 1,5 millones y Kiev ya había perdido alrededor de 65,000 soldados desde principios de 2026, según mostraron datos del Ministerio de Defensa ruso.

También comunicaron que, en total, desde el inicio de la operación militar especial, fueron destruidos 670 aviones de guerra ucranianos, 283 helicópteros, 116,804 vehículos aéreos no tripulados, 650 sistemas de misiles antiaéreos, 27,835 tanques y otros vehículos blindados de combate, así como 1,671 lanzacohetes múltiples.

Año de la unidad del pueblo ruso

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado al Servicio Federal de Seguridad (FSB) que tome medidas enérgicas para frustrar los intentos de división de la sociedad rusa y combatir la rusofobia.

"Una tarea prioritaria para el Servicio Federal de Seguridad (FSB) sigue siendo la lucha contra el extremismo. Se han logrado resultados significativos en este ámbito en los últimos años. Debemos seguir combatiendo las actividades delictivas de quienes propagan ideas de rusofobia, xenofobia e intolerancia religiosa, intentando así dividir nuestra sociedad", declaró en una reunión de la junta directiva del FSB.

Recordó que 2026 fue declarado Año de la Unidad del Pueblo Ruso. "El patriotismo y la responsabilidad compartida por el futuro de la patria han consolidado a nuestros pueblos en todos los tiempos. Debemos valorar, desarrollar y defender estas tradiciones, y reaccionar con firmeza ante los intentos de socavar y debilitar los principios fundamentales del sistema constitucional ruso", enfatizó.

Comentarios