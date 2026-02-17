Podcast
Tamaulipas

Resolvió Derechos Humanos 72% de procedimientos de queja en 2025

Esto incluye la emisión de 30 recomendaciones en contra de servidores públicos, lo que representa un incremento de entre el 60 y 70% sobre años pasados

  • 17
  • Febrero
    2026

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Taide Garza Guerra, presentó ante el Congreso del Estado el informe anual de actividades 2025, destacando que la Comisión atendió un total de 6,816 asuntos a través de diversas modalidades de atención.

Esto incluye la emisión de 30 recomendaciones en contra de servidores públicos, lo que representa un incremento de entre el 60 y 70% en comparación con años anteriores.

Resumen de Actividades:

Servicios de asesoramiento y orientación legal: 3,953
Gestión: 908
Visitas de supervisión: 417
Acompañamientos institucionales: 312
Medidas cautelares: 210
Procedimientos de investigación o expedientes de queja por vulneraciones a derechos humanos: 830
Expedientes pendientes del ejercicio anterior: 224

El total de procedimientos de queja ascendió a 1,054, de los cuales se concluyeron 750 y 294 se encuentran en trámite, representando así un 72% de asuntos resueltos en 2025. 

Garza Guerra mencionó que, de las 30 recomendaciones emitidas, 17 han sido aceptadas y están en vías de cumplimiento, 2 han sido aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial, y 11 están a la espera de respuestas sobre su aceptación o rechazo.

Denuncias en Centros Penitenciarios:
Se registraron 18 denuncias en centros penitenciarios, aunque se busca resolver estos casos por la vía conciliatoria dentro de los mismos penales.

Capacitación y difusión de derechos humanos

En el ámbito de promoción, estudio, capacitación y difusión de derechos humanos, se llevaron a cabo programas y acciones de capacitación dirigidos a 400 grupos de atención prioritaria, servidores públicos y la población en general.

En total, se llevaron a cabo 479 actividades de capacitación, beneficiando a 19,200 mujeres y 17,800 hombres, lo que suma un total de 37,000 personas beneficiadas.

Por último, Garza Guerra informó sobre la baja de cinco personas que estaban cobrando en la nómina sin prestar servicios, conocidos como "aviadores". Estas personas, que ocupaban plazas de visitadores adjuntos en el municipio de Reynosa, ya han sido dadas de baja por la Comisión


