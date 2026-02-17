Anticipan un 2026 más dinámico para el sector inmobiliario de NL

El 2026 será un año de mayor dinamismo inmobiliario en Nuevo León, impulsado por una mayor oferta y demanda de espacios, tanto de vivienda como industriales, en un entorno marcado por eventos internacionales y ajustes en los precios del mercado.

En el marco de la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, Oscar Cortés asumió la presidencia del organismo y destacó que la entidad mantiene un comportamiento sólido en plusvalías.

“Monterrey es un mercado que siempre trae mucha demanda de vivienda; el tema es ajustar el precio con lo que realmente se está consumiendo aquí en el sector”.

Expectativa por el impacto del Mundial 2026 en el mercado

Respecto al impacto del Mundial de Futbol 2026, el dirigente indicó que actualmente existe especulación, principalmente en rentas y vivienda ubicadas en zonas cercanas a Guadalupe.

“Hasta un mes antes del Mundial lo podremos saber con mayor certeza”.

Afirmó, al precisar que será hacia junio cuando comiencen a reflejarse con mayor claridad los ajustes en los precios.

Zonas con mayor plusvalía en el área metropolitana

En cuanto a las zonas con mayor plusvalía, Cortés subrayó que la demanda continúa concentrándose en San Pedro, así como en sectores tradicionales de Monterrey.

“La plusvalía siempre se da en el municipio de San Pedro, el deseo de la demanda de poder comprar aquí; Colinas de San Jerónimo, el área de Cumbres, San Nicolás y zona sur de Monterrey”.

Por ello, agregó, sobre los niveles de precios, explicó que estos se mantienen en constante movimiento.

El promedio de gasto en vivienda parte de los $30,000 pesos mensuales en el caso de departamentos de menos de 40 metros cuadrados en torres con amenidades en San Pedro, mientras que unidades superiores a 300 metros cuadrados pueden superar los $250,000 pesos, dependiendo del sector y las características del inmueble, explicó en entrevista.

Oferta y demanda marcarán el ritmo del sector

En este contexto, subrayó que el mercado inmobiliario continuará rigiéndose por la oferta y la demanda, factores que marcarán el ritmo del sector en el 2026.

Destacó que durante su gestión al frente de AMPI Monterrey, su plan de trabajo contempla fortalecer la capacitación de los agremiados, duplicar el número de socios, integrar un catálogo de proveedores locales y nacionales, generar más espacios de networking, robustecer la comunicación externa y atender temas jurídicos y relaciones institucionales.

Buscan fortalecer la certidumbre jurídica inmobiliaria

Certidumbre jurídica en operaciones de compraventa

Por otra parte, durante este mismo evento, Carlos Alberto Serna, subsecretario de Innovación y Fomento, comentó que, en coordinación con autoridades estatales y legisladores, se trabaja en el ajuste y reglamentación de la Ley de Licencia Inmobiliaria en el estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones de compra-venta de inmuebles.

Este esfuerzo, impulsado desde el Congreso local y la Secretaría de Economía, busca brindar mayor certidumbre a compradores, vendedores y profesionales del sector, afirmó.

Dijo tener confianza en que este reglamento pueda salir adelante en el actual periodo legislativo.

"Tenemos que ver cómo sale la reforma para ver qué parte le toca a la Secretaría de Economía y cuál a la Secretaría del Trabajo. Lo que se busca con esta reglamentación es tener un registro de profesionales inmobiliarios".

Nearshoring impulsa crecimiento industrial y de vivienda

También destacó el crecimiento de ramas estratégicas como el sector industrial, impulsado por el fenómeno del nearshoring, y los programas de vivienda promovidos por los gobiernos federal y estatal.

"Con el nearshoring hemos recibido inversiones en áreas industriales; en 2025 se abrieron tres parques industriales en distintas ubicaciones del área metropolitana. Esto genera una importante derrama de vivienda, por lo que vemos un buen panorama para 2026".

