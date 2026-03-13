Se prolonga guerra y dispara 43% precio del petróleo

A casi dos semanas del inicio del conflicto en Irán y con días de subidas que superaron los $100 dólares por barril, el petróleo ya acumula un avance de más de 43% en su precio.

De acuerdo con reportes oficiales, los energéticos continuaron presionados al alza, ante un mercado que se mantiene temeroso por el impacto de la guerra en la oferta global de combustibles.

El petróleo WTI cerró la sesión de este jueves cotizando en $96.39 dólares por barril, con un avance de 10.48 por ciento.

Sin embargo, si se compara con lo registrado el pasado 27 de febrero, previo al inicio del conflicto en Medio Oriente, cuando el petróleo WTI cotizaba en $67.2 dólares por barril, el avance es de 43.4 por ciento.

“Con esto, el petróleo ha ganado en nueve de las últimas diez sesiones y desde que empezó la guerra acumula un avance de 43%”, refirió Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base.

Cabe mencionar que esto ocurre luego de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que el estrecho de Ormuz debe continuar cerrado y que, si Estados Unidos e Israel mantienen los ataques, Irán buscará abrir otros frentes de guerra.

“Todo esto deja entrever que la probabilidad de que la guerra termine pronto se ha reducido sustancialmente, contrario a lo que se esperaba en la sesión del martes”, señalaron analistas.

Esta subida también se reflejó en el precio del petróleo Brent, que terminó la sesión cotizando en $100.89 dólares por barril, con un avance de 9.69 por ciento.

Así, este tipo de petróleo ha ganado en diez de las últimas doce sesiones y acumula un avance de 38.45% desde que inició la guerra.

Por otro lado, el gas natural en Estados Unidos acabó la sesión cotizando en $3.24 dólares por millón de BTU, con una ganancia de 0.97 por ciento.

“El repunte en los precios, junto con la expectativa de que el conflicto bélico no se resolverá en el corto plazo, ha incrementado la probabilidad de que surjan nuevas presiones al alza sobre la inflación al consumidor a nivel global. Ante este escenario, los principales bancos centrales podrían verse obligados a mantener una postura monetaria más restrictiva por más tiempo”, indicó Siller.

Costos de transporte y aseguramiento marítimo

Derivado del conflicto en la región del Medio Oriente, los mercados internacionales de logística y transporte ya experimentan alzas de hasta 1,000% en los costos de transporte y aseguramiento marítimo, aseguró la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

Eva María Muñoz, presidenta del organismo, señaló que actualmente la situación es incierta y puede cambiar rápidamente, creando nuevas afectaciones o restricciones para el transporte de carga internacional.

El impacto, principalmente en el transporte marítimo global, se debe al cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo y por donde cruza una gran cantidad de energéticos.

“Hay retrasos y desvíos en rutas marítimas a nivel mundial, así como alza en tarifas y seguros que en algunos casos superan el 1,000%, también se ha impactado al transporte aéreo de mercancías”, destacó.

Prevén caída en oferta global

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el cierre del estrecho de Ormuz provocará una caída en la oferta de petróleo a nivel mundial de 8 millones de barriles al día (mb/d) en marzo, lo que la obliga a revisar sus previsiones para el año.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que con ese conflicto existe la mayor interrupción de suministro de la historia. Esta baja supondría una disminución del 7.5% respecto a la oferta que hubo en el mes de febrero.

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