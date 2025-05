Secretaría de Economía busca nuevos negocios entre México y Japón

El impulso a los nuevos negocios entre México y Japón continúa.

Para muestra, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, realizó una visita de trabajo a Tokio, Japón, donde sostuvo siete encuentros de alto nivel.

En compañía de la embajadora Melba Pría, llevó a cabo una extensa agenda con actores clave del ámbito gubernamental y empresarial.

En primera, en materia gubernamental, sostuvo reuniones con Takeshi Akahori, viceministro de Asuntos Exteriores y con Takehiko Matsuo, viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI).

Se informó que uno de los objetivos de la comisión fue impulsar la diversificación de los insumos tecnológicos en nuestras cadenas de valor y mostrar la oportunidad comercial que México tiene gracias al acceso a los mercados norteamericanos.

Con este propósito, el subsecretario se reunió con Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y Japan External Trade Organization (JETRO).

Posteriormente, el funcionario además se encontró con las cuatro principales armadoras de autos japonesas que son Mazda, Nissan, Toyota y Honda, las cuales cuentan con producción de automóviles en el país, y exportan alrededor de 900,000 unidades al año, representando más del 30% de los envíos de autos.

También se encontró con empresas japonesas de los sectores de electrónica y autopartes tales como Denso Corporation, TACHI-S CO., Yazaki Corporation, Astemo, Ltd., Mitsubishi, NEC Corporation, OMRON Corporation, Sumitomo, y Daikin Industries, Ltd.

