Finanzas

Será José Antonio Fdz Garza-Lagüera nuevo CEO de FEMSA

Este nombramiento, que será a partir del 1 de noviembre, es parte de un plan de sucesión detallado que fue resultado de un proceso del CPSN

  • 17
  • Septiembre
    2025

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció la designación de su nuevo director general, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, quien asumirá el cargo a partir del 1 de noviembre.

Este nombramiento, parte de un plan de sucesión detallado, fue el resultado de un proceso liderado por el Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones del Consejo de Administración (CPSN), informó la empresa a través de un comunicado.

Se conformó un Comité Especial, indicaron, presidido por Ricardo Saldívar Escajadillo, que evaluó a los candidatos y garantizó que el proceso siguiera las mejores prácticas corporativas.

Fernández Garza-Lagüera tiene una larga trayectoria en la compañía. 

Inició su carrera en 2011 en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken y ha ocupado varios puestos clave en las unidades de negocio de Femsa como Director General de Spin y Director General de Femsa Proximidad & Salud.

Su formación incluye una ingeniería industrial del Tecnológico de Monterrey y un MBA de Stanford.

José Antonio Fernández Carbajal, padre de Fernández Garza-Lagüera, quien ha fungido como director general interino desde julio de 2023, continuará en su posición como presidente ejecutivo del consejo de Femsa. 

El anuncio coincide con el 52 aniversario luctuoso de don Eugenio Garza Sada, bisabuelo de Fernández Garza-Lagüera.


