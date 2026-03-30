México busca autonomía en farmacéutica ante revisión del T-MEC

La reducción de la dependencia de México en sectores estratégicos como el farmacéutico y el cárnico se consolidó como prioridad en la revisión del T-MEC, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante el lanzamiento del portal de vinculación entre el IMPI y Cofepris.

“Cada vez es más importante la conversación sobre cómo vamos a reducir la dependencia inconveniente en algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico”, señaló.

El funcionario destacó que la primera ronda de consultas con Estados Unidos y Canadá marcó el inicio de la revisión formal que se realizará en julio, estableciendo términos de referencia, mesas de trabajo y secuencias de seguimiento para garantizar la competitividad de la industria nacional.

Ebrard resaltó la importancia del portal dirigido a los ciudadanos, ya que facilita el acceso a información clave para fortalecer la capacidad tecnológica, de producción y de exportación de México.

“Necesitamos que este tipo de pasos sean plenamente conocidos y aprovechados por toda la sociedad mexicana”, indicó.

La estrategia del gobierno busca que las decisiones de hoy impacten la industria de manera duradera:

“Estamos trabajando no para ahorita, sino para dentro de varios años, dos, tres años, tampoco mucho, más adelante”, explicó, refiriéndose al desarrollo del sector farmacéutico y químico.

A su vez, el secretario subrayó el peso económico de ambas industrias: la industria farmacéutica y cárnica representa entre 10% y 14% del PIB, varias veces más que Pemex. La iniciativa de reforzar estas áreas clave refleja un enfoque orientado a mayor autonomía y resiliencia económica frente a la competencia internacional.

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