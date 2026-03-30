Petróleo supera $112 dólares por conflicto en Medio Oriente

El barril de petróleo brent cotizó este lunes en los $112.78 dólares en el mercado de futuros de Londres, pendiente un día más de la evolución de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

El petróleo europeo, que llegó a rozar los 120 dólares al inicio del conflicto, se mantiene en cotas elevadas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con "destruir" infraestructuras energéticas iraníes si no se alcanza pronto un acuerdo que incluya.

El petróleo de Texas cierra por encima de los $100 dólares por primera vez desde 2022

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 3.25% y superó los $100 dólares por barril por primera vez desde 2022.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban $3.24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los $102.,88 dólares el barril.

El mercado en Medio Oriente sigue alterando el mercado del petróleo cuando se cumple prácticamente un mes desde los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump extendió este jueves hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Bolsas europeas se estabilizan en leves subidas

Las bolsas europeas siguen estables y con moderadas subidas.

En el corte 12:30 horas, la bolsa europea se registran:

Fráncfort sube 0.04%

sube 0.04% Londres sube 0.60%

sube 0.60% Madrid sube 0.36%

sube 0.36% Milán sube 0.28%

sube 0.28% París sube 0.06%

sube 0.06% Euro Stoxx50 sube 0.02%

En Asia, el índice Nikkei de Tokio acabó hoy con una bajada del 2.79%, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió 0.24%, el de Shenzhen cedió un 0.25% y el Hang Seng se dejó el 0.81%.

El bitcóin sube un 1.26 % y se encuentra en 67,391.60 dólares.

Ataques en Irán no cesan, especialmente desde el Ejército israelí. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que los ataques contra Irán "se intensificarán y expandirán" a partir de ahora.

Los constantes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra de Irán generan desconcierto en los mercados, que en esta sesión optan por la prudencia.

Wall Street abre en verde ante correcciones de Dow Jones

Wall Street abrió en verde este lunes después de que Dow Jones remontara al entrar en territorio de corrección, después de registrar una caída acumulada de hasta el 10% con respecto al último registro.

En el plano corporativo, Nasdaq perdió 2.15%, hasta las 20,948 unidades; también entró en territorio de corrección tras acumular más de 10% de pérdidas respecto a su máximo alcanzado a finales de octubre 2025.

Aquí te presentamos la nota completa: Wall Street abre en verde ante correcciones de Dow Jones

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