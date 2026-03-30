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Finanzas

Wall Street cierra mixto por cierre de petróleo superior a US$100

Inversionistas se alarmaron después de que el petróleo alcanzó un nuevo récord en la quinta semana del conflicto desatado en Medio Oriente

  • 30
  • Marzo
    2026

Wall Street cerró mixto este lunes después de que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerrara la sesión por encima de los $100 dólares el barril por primera vez desde 2022.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.11% hasta 45,216 unidades
  • S&P 500: baja 0.39% hasta 6,343 unidades
  • Nasdaq: baja 0.73% hasta 20,794 unidades

La Bolsa de Nueva York inició la jornada en una aparente recuperación respecto al cierre de la semana pasada, cuando el Dow y el Nasdaq acabaron en territorio de corrección.

Los inversionistas se alarmaron después de que el petróleo alcanzó un nuevo récord en la quinta semana del conflicto.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

Las subidas del inicio de la jornada las protagonizaron Salesforce, que avanzó 3.19%; Walt Disney Co., que ganó 2.06%; y American Express, que sumó un 1.79%.

En cambio, Caterpillar Inc. cayó 4.02% y Nvidia 1.40%.

En otros mercados, el oro subía 0.32%, hasta los $4,539 dólares la onza; y la plata un 0.69%, hasta los $70.25 dólares la onza. 

 

 

 

 

 

 

 


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