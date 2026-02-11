Sorprende empleo en EUA: suma 130,000 puestos durante enero

La generación de empleos en Estados Unidos sorprendió al arranque de este año, al lograr una mejora considerable e incluso por encima de lo que esperaban los analistas.

Las cifras muestran que el mercado laboral de Estados Unidos sumó 130,000 nuevos empleos durante enero, que incluso fue el mejor dato en 12 meses, según la estadística publicada este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Esa cantidad mejoró las expectativas de los analistas, que esperaban un dato mucho más débil, de entre 45,000 y 60,000, debido a la oleada de despidos de las tecnológicas que buscan, por un lado, desbloquear recursos para poder mantener la alocada carrera de inversiones de la Inteligencia Artificial (IA) y, por otro, aprovechan los aumentos de productividad que proporciona esta tecnología para reducir costes.

Se informó que la agencia federal presentó los datos corregidos de efectos estacionales, lo que hace más sorprendente el dato de enero si se compara con los 48,000 puestos de trabajo creados durante el pasado mes de diciembre.

“El aumento del empleo se produjo en la atención sanitaria, la asistencia social y la construcción, mientras que el Gobierno federal y las actividades financieras perdieron empleos”, señaló la agencia federal en una nota.

Políticas migratorias reducen mano de obra, según expertos

Expertos destacan que las políticas migratorias de la Casa Blanca, con redadas indiscriminadas de inmigrantes y deportaciones masivas, y endurecimiento de visados de trabajo, también han reducido la mano de obra y llevaron al mercado de trabajo de Estados Unidos a una inusual paradoja:sin contrataciones, pero tampoco despidos.

Una vez salvado aquel obstáculo, las empresas han vuelto a acelerar la contratación, sobre todo destacan dos sectores, el de la salud y la construcción.

“El sector sanitario añadió 82,000 puestos de trabajo en enero, con avances en los servicios de atención sanitaria ambulatoria de 50,000, hospitales con 18,000 y centros de enfermería y atención residencial con más de 13,000”, refirieron.

Por su parte, Grupo Financiero Base estimó que la economía de Estados Unidos necesita una creación de empleo mensual de al menos 150,000 puestos, por lo cual los niveles revisados en meses recientes aún se encuentan lejos de esa cifra.

“Con las fuertes revisiones a la baja, la creación promedio mensual del 2025 fue de 20,000 en el primer trimestre, 34,000 en el segundo trimestre, 23,000 en el tercer trimestre y en el último trimestre se observó una destrucción de 17,000 empleos por mes, siendo la primera contracción desde el segundo trimestre del 2020”, aseveró.

