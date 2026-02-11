Podcast
Finanzas

Wall Street en verde tras superar expectativas de empleo

Compañías de maquinaria e infraestructura energética del sector industrial avanzaron por más del 4%, mientras que el sector tecnológico reportaba perdidas

  • 11
  • Febrero
    2026

Wall Street abrió en verde este miércoles tras obtener los resultados sobre el informe de empleo que, según analistas, superaron las expecativas en Estados Unidos.

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.47% hasta 50,424 unidades
  • S&P 500: sube 0.50% hasta 6,976 unidades
  • Nasdaq: sube 0.46% hasta 23,209 unidades

Inversionistas 'entusiasmados por resultados de enero

Luego de que el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos arrojó los resultados objetivos en el sector de empleo, los inversionistas se vieron "entusiasmados" por dichos resultados.

Este documento destacó la generación de 130,000 empleos, lo que situó la tasa de desempleo, lo que provocó que el Dow Jones abriera por encima de los 50,500 puntos.

Las acciones de compañías de maquinaria e infraestructura energética del sector industrial avanzaron. Empresas como Caterpillar y GE Vernova crecían más de 4%, mientras que Eaton subía 6%.

En tanto, el sector tecnológico empezaba la jornada con perdidas de hasta un 3%, al igual que Microsoft con 1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


