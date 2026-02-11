Podcast
Finanzas

Vehículos pesados arrancan 2026 con fuerte desplome

Producción, ventas y exportaciones de vehículos pesados cayeron más de 50% en enero, marcando el peor inicio de año desde 2020

La industria de vehículos pesados en México inició 2026 con una contracción generalizada en producción, ventas y exportaciones, registrando uno de los peores comienzos de año desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lleva este registro.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), en enero se ensamblaron 6 mil 793 unidades, lo que representó una caída anual de 51.85%, es decir, 7 mil 315 vehículos menos que en el mismo mes de 2025.

Producción en mínimos

Del total fabricado, el 97.9% correspondió a vehículos de carga (6 mil 653 unidades), mientras que apenas 140 fueron autobuses para pasajeros.

La cifra es la más baja para un enero desde 2020, en plena pandemia.

Por marcas, Freightliner pasó de producir 8 mil 5 unidades en enero de 2025 a 3 mil 743 en enero de 2026. International también retrocedió, al bajar de 3 mil 924 a mil 970 unidades.

En el mercado nacional se comercializaron 3 mil 749 vehículos pesados, una disminución anual de 42.09%.

Las ventas al menudeo sumaron 2 mil 73 unidades, una caída de 46.32%, equivalente a mil 789 unidades menos que un año antes. En el segmento mayoreo se vendieron mil 676 unidades, con un descenso de 35.74%, es decir, 932 vehículos menos.

Freightliner, International y Kenworth reportaron retrocesos relevantes en ventas al menudeo, mientras que en mayoreo destacaron las caídas de Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses.

Exportaciones, el golpe más fuerte

El mayor impacto se observó en el comercio exterior. En enero de 2026 se exportaron 5 mil 76 vehículos pesados, una contracción de 53.79% frente a las 10 mil 985 unidades enviadas al extranjero en enero de 2025. La reducción fue de 5 mil 909 unidades.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con 94.2% de las exportaciones (4 mil 783 unidades), aunque las ventas hacia ese país cayeron 54.91% anual.

Freightliner encabezó los envíos con 3 mil 556 unidades, pero con una baja de 50.1%, mientras que International exportó mil 445 unidades, con una disminución de 56.3%.

El deterioro del sector coincide con la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2025, de un arancel de 25% impuesto por Estados Unidos a los camiones fabricados en México, medida que impactó directamente a los principales exportadores.


