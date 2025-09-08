Cerrar X
Finanzas

SpaceX compra paquetes de frecuencias a EchoStar

La compañía SpaceX de Elon Musk ha alcanzado un acuerdo por un valor de aproximadamente 17,000 millones de dólares con EchoStar

  • 08
  • Septiembre
    2025

La compañía SpaceX de Elon Musk ha alcanzado un acuerdo por un valor de aproximadamente 17,000 millones de dólares con EchoStar para adquirir licencias de espectro que utilizará para fortalecer su red de satélites Starlink.

El acuerdo por las licencias de espectro AWS-4 y H-block de EchoStar incluye hasta 8.500 millones de dólares en efectivo y hasta 8,500 millones de dólares en acciones de SpaceX. SpaceX realizará aproximadamente 2,000 millones de dólares en pagos de intereses en efectivo sobre la deuda de EchoStar hasta noviembre de 2027.

SpaceX y EchoStar firmarán un acuerdo comercial a largo plazo que permitirá a los suscriptores de Boost Mobile de EchoStar acceder al servicio de próxima generación Starlink Direct to Cell de SpaceX.

El mes pasado, AT&T anunció que gastará 23,000 millones de dólares para adquirir licencias de espectro inalámbrico de EchoStar, una expansión significativa de sus redes de cobertura de banda baja y media.

EchoStar anticipa que el acuerdo con AT&T y la transacción con SpaceX resolverán las recientes consultas de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre el despliegue de la tecnología 5G en Estados Unidos.

EchoStar afirmó el lunes que utilizará los ingresos de la transacción en parte para reducir la deuda. Las operaciones actuales de Dish TV, Sling y Hughes no se verán afectadas por el acuerdo, dijo la compañía.


